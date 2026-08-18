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Sanatate· 1 min citire

Realitatea medicală, cu Nicole Păcuraru: De ce zgomotul te obosește

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 aug. 2026, 10:13

De ce ne obosescu zgomotele din jur, chiar și atunci când nu realizăm acem lucru? În ediția „Realitatea medicală”, Nicole Păcuraru discută vine cu explicații și sfaturi.

De ce zgomotul te obosește fără să-ți dai seama? Nu trebuie să fie tare ca să te afecteze.

Zgomotul constant—trafic, voci, notificări—ține creierul într-o stare de alertă subtilă. Nu îl ignori complet. Îl procesezi în fundal.
Iar asta consumă energie.

De aceea, uneori, liniștea te lovește ca o gură de aer. Nu pentru că e „plăcută”. Ci pentru că e rară. Și necesară. 

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