Perseidele 2026: când poate fi văzută ploaia de meteori în România. Spectacol uluitor pe cer

Perseidele revin în august 2026, iar spectacolul ceresc va atinge punctul maxim în noaptea de 12 spre 13 august. În România, cele mai bune condiții pentru observarea meteorilor sunt așteptate în a doua parte a nopții, respectiv între orele 03:00 și 05:00, în locuri cât mai ferite de poluarea luminoasă.
Perseidele sunt una dintre cele mai cunoscute și constante ploi de meteori, observată în fiecare an în perioada verii. Fenomenul apare atunci când Pământul traversează norul de particule și fragmente lăsate în urmă de cometa 109P/Swift-Tuttle, potrivit publicației Click!. Aceste particule, numite meteoroizi, pătrund în atmosfera terestră cu viteze foarte mari. Interacțiunea cu atmosfera produce încălzirea intensă și dârele luminoase pe care le vedem de pe Pământ și le numim, în mod popular, „stele căzătoare”.
Denumirea de Perseide vine de la constelația Perseu, deoarece meteorii par să provină din această zonă a cerului. În realitate, dârele luminoase pot apărea în mai multe regiuni ale bolții cerești.
Când și de unde pot fi observate cel mai bine
Perseidele pot fi urmărite de la jumătatea lunii iulie până în jurul datei de 24 august, însă maximul activității va avea loc în noaptea de 12 spre 13 august 2026.
În România, intervalul favorabil pentru observații este aproximativ 23:00-05:00, cu un posibil vârf al activității între 03:00 și 05:00. Pentru o vizibilitate cât mai bună, este recomandată alegerea unui loc îndepărtat de luminile orașelor. Zonele montane, precum Apusenii și Retezatul, dar și localitățile rurale sau zonele izolate din Dobrogea și Delta Dunării pot oferi condiții mai bune pentru observarea meteorilor.
Cei care vor să surprindă fenomenul cu telefonul mobil ar trebui să folosească un trepied sau să fixeze aparatul pe o suprafață stabilă. Modul Noapte sau Pro, focalizarea la infinit, un ISO de aproximativ 800-1600 și expuneri de 10-15 secunde pot ajuta la obținerea unor imagini mai clare. Un temporizator reduce riscul de mișcare în momentul declanșării.
Pentru observarea cu ochiul liber, este recomandat ca privitorii să își lase aproximativ 30 de minute pentru adaptarea la întuneric și să evite, pe cât posibil, lumina ecranului telefonului.