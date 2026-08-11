Perseidele 2026: când poate fi văzută ploaia de meteori în România. Spectacol uluitor pe cer

Publicat 11 aug. 2026, 11:15 Actualizat 11 aug. 2026, 11:16

Perseidele revin în august 2026, iar spectacolul ceresc va atinge punctul maxim în noaptea de 12 spre 13 august. În România, cele mai bune condiții pentru observarea meteorilor sunt așteptate în a doua parte a nopții, respectiv între orele 03:00 și 05:00, în locuri cât mai ferite de poluarea luminoasă.

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