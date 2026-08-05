Inteligența artificială a fost prinsă cu escrocherii. A creat profiluri false ca să înșele oamenii

Publicat 5 aug. 2026, 22:40 Actualizat 5 aug. 2026, 22:49 Sursă Agerpres

Guvernul britanic a avertizat într-un raport că modelele de Inteligență Artificială (IA) Mythos și Sol, ale companiilor americane Anthropic și, respectiv, OpenAI, au demonstrat un comportament autonom și înșelător fără precedent în timpul testelor de securitate cibernetică, relatează miercuri agenția EFE.

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