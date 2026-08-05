Mare atenție, șoferi! Restricții de circulație pe sectoare de drum din șapte județe aflate sub Cod roșu, joi

Circulația autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată (MTMA) de peste 7,5 tone va fi restricționată joi, în intervalul 12:00–20:00, pe sectoare de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi din șapte județe aflate sub avertizare Cod roșu de caniculă, a anunțat Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).
Șapte județe vizate de restricțiile de circulație
Potrivit unui comunicat al CNAIR, transmis miercuri, restricțiile vor fi aplicate în județele Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin.
„Joi, 6 august 2026, în intervalul orar 12:00 - 20:00, autovehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone au circulația restricționată pe sectoarele de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi din județele: Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin. Aceste restricții sunt instituite ca urmare a avertizărilor Cod roșu de caniculă emise de Administrația Națională de Meteorologie și au rolul de a proteja sectoarele de drum cu îmbrăcăminte bituminoasă, prevenind apariția deformațiilor majore cauzate de traficul greu în condiții de temperaturi extreme”, precizează compania.
Ce transporturi sunt exceptate de la restricții
Restricțiile nu se aplică transporturilor de persoane, animalelor vii și produselor perisabile de origine animală și vegetală, vehiculelor care intervin în situații de forță majoră, transporturilor funerare și poștale, celor de echipamente de prim ajutor, carburanți, mărfuri cu temperatură controlată, vehicule avariate, apă și hrană pentru zone calamitate, utilajelor de salubrizare, transporturilor de apă îmbuteliată și băuturi răcoritoare, produselor provenite din exploatări agricole, transporturilor militare implicate în exerciții multinaționale și celor din cadrul Sistemului Garanție-Returnare (SGR).
De asemenea, sunt exceptate transporturile de produse alimentare, inclusiv produse de panificație, patiserie și cofetărie, zahăr și produse conexe, cacao și ciocolată, paste făinoase, cafea, ceai, condimente, produse nutriționale speciale, precum și băuturi alcoolice și nealcoolice, inclusiv apa minerală.
CNAIR precizează că, pe durata restricțiilor, vor putea circula și utilajele proprii ale companiei, precum și cele ale firmelor implicate în lucrările de construcție, modernizare și întreținere a infrastructurii rutiere naționale.