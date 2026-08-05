Mare atenție, șoferi! Restricții de circulație pe sectoare de drum din șapte județe aflate sub Cod roșu, joi

Scris de Realitatea.NET Publicat: 5 aug. 2026, 16:53

Circulația autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată (MTMA) de peste 7,5 tone va fi restricționată joi, în intervalul 12:00–20:00, pe sectoare de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi din șapte județe aflate sub avertizare Cod roșu de caniculă, a anunțat Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

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