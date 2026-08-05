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Social· 2 min citire
Dunărea, la cel mai mic debit din ultimii 40 de ani. INHGA: Situația se va menține până pe 12 august
Dunăre/ Foto: Facebook Meteoplus
Debitul Dunării la intrarea în România a ajuns miercuri la doar 1.400 de metri cubi pe secundă, egalând minimul istoric înregistrat în 1985. Potrivit Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA), nivelul extrem de scăzut se va menține și în primele zile ale săptămânii viitoare.
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