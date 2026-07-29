Prima de carieră didactică de 1.500 de lei poate fi folosită până în 2027. Legea a fost adoptată de Camera Deputaților

Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iul. 2026, 15:40

Camera Deputaților a adoptat miercuri, 29 iulie, în calitate de for decizional, proiectul care prelungește perioada de utilizare a primei de carieră didactică pentru angajații din învățământ care își continuă activitatea în anul școlar sau universitar 2026-2027. Proiectul a primit 234 de voturi „pentru” și urmează să fie trimis la promulgare.

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