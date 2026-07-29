Prima de carieră didactică de 1.500 de lei poate fi folosită până în 2027. Legea a fost adoptată de Camera Deputaților

Camera Deputaților a adoptat miercuri, 29 iulie, în calitate de for decizional, proiectul care prelungește perioada de utilizare a primei de carieră didactică pentru angajații din învățământ care își continuă activitatea în anul școlar sau universitar 2026-2027. Proiectul a primit 234 de voturi „pentru” și urmează să fie trimis la promulgare.
Prima de carieră didactică are o valoare de 1.500 de lei net și este acordată pe un card electronic. Profesorii și personalul didactic auxiliar care au primit sprijinul în anul școlar sau universitar 2025-2026 și rămân în sistem și în anul următor vor putea folosi banii până la încheierea anului școlar sau universitar 2026-2027.
Pentru personalul din învățământul preuniversitar, termenul-limită pentru utilizarea banilor va fi 31 august 2027. În cazul beneficiarilor din învățământul universitar, sumele vor putea fi cheltuite până la 30 septembrie 2027.
Cum pot fi cheltuiți cei 1.500 de lei
Cel puțin 65% din valoarea primei, respectiv 975 de lei, trebuie folosită pentru cursuri de formare profesională acreditate sau avizate de Ministerul Educației. Diferența poate fi cheltuită pentru echipamente IT, cărți de specialitate, materiale didactice și alte produse necesare desfășurării activității la clasă.
Sprijinul este destinat personalului didactic și didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de stat. În sistemul universitar de stat vor putea beneficia conferențiarii, șefii de lucrări sau lectorii, asistenții universitari și personalul didactic auxiliar. Aproximativ 275.850 de persoane ar urma să primească această primă. Bugetul estimat pentru aplicarea măsurii depășește 413 milioane de lei.
Certificatele pentru cursuri vor fi încărcate într-o aplicație STS
Legea introduce obligația ca beneficiarii să încarce într-o aplicație informatică dezvoltată de Serviciul de Telecomunicații Speciale certificatele care dovedesc absolvirea sau participarea la cursurile de formare profesională.
Documentele vor trebui încărcate în cel mult cinci luni de la folosirea banilor pentru cursuri, dar nu mai târziu de 31 martie 2028. Aplicația va verifica automat și dacă beneficiarii au rămas în activitate în anul școlar sau universitar 2026-2027. Ulterior, STS va transmite Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene listele persoanelor eligibile, dar și datele celor care nu mai lucrează în sistemul de învățământ.
Termenele pentru alimentarea cardurilor
Cardurile aferente anului școlar și universitar 2025-2026 vor putea fi alimentate ori de câte ori este necesar. Operațiunea trebuie realizată însă cel târziu la 31 august 2026 pentru învățământul preuniversitar și la 30 septembrie 2026 pentru cel universitar. Inspectoratele școlare vor transmite Ministerului Educației, pentru centralizare, listele beneficiarilor care lucrează în creșele cu personalitate juridică, în colegiile naționale militare și în unitățile de învățământ din sistemele de apărare, ordine publică și justiție.