Parlamentul a votat reducerea accizei la motorină. Bogdan Ivan: Carburanții ar trebui să se ieftinească

Camera Deputaților a adoptat miercuri proiectul de lege privind declararea situației de criză pe piața carburanților, care prevede reducerea temporară a accizei la motorină, limitarea exporturilor și plafonarea adaosului comercial. Deputatul PSD Bogdan Ivan susține că măsurile vor duce la scăderea prețurilor la pompă pentru populație și companii.
Camera Deputaților a votat proiectul de lege privind declararea situației de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere, act normativ care introduce o serie de măsuri menite să reducă prețul carburanților și să limiteze efectele asupra economiei. Proiectul a fost adoptat cu 293 de voturi pentru, două abțineri și un deputat care nu a votat.
Potrivit deputatului PSD Bogdan Ivan, măsurile aprobate ar trebui să se reflecte în prețul final plătit de consumatori.
„Tocmai a fost votat un proiect extrem de important, şi anume declararea situaţiei de criză în domeniul carburanţilor, reducerea acciziei la motorină, limitarea exporturilor de motorină, limitarea adaosului comercial şi supraimpozitarea profiturilor excepţionale, în materie de carburanţi. Acest lucru ar trebui să ducă la o reducere a preţului final pentru consumatorii privaţi, dar şi pentru companiile din ţara noastră”, a declarat Bogdan Ivan după votul din plen.
Ce prevede noua lege
Potrivit proiectului adoptat, sunt introduse mai multe măsuri pentru piața carburanților, printre care:
declararea situației de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere;
reducerea temporară a accizei la motorină;
aplicarea unei cote de TVA de 19% pentru benzină și motorină în segmentul de rafinare și comercializare;
instituirea unei contribuții de solidaritate asupra veniturilor obținute din comercializarea țițeiului și a produselor petroliere;
limitarea exporturilor de motorină, care vor putea fi realizate doar cu acordul ministerelor de resort;
posibilitatea reducerii conținutului de biocarburant din benzină de la 8% la minimum 2%, pe perioada aplicării măsurilor.
Bogdan Ivan: „Guvernul demis nu și-a făcut treaba”
Deputatul PSD a afirmat că inițiativa legislativă a fost depusă de Partidul Social Democrat în urmă cu o săptămână și a susținut că măsurile sunt necesare în contextul creșterii prețurilor la pompă.
„În clipa în care am plecat, împreună cu colegii mei din Partidul Social Democrat, din actualul guvern, în 23 aprilie, aveam o cotaţie a barilului de petrol la 105 dolari şi un preţ de 9 lei pe litru de motorină. Astăzi avem o cotaţie de 78 de dolari pe baril şi 10 lei pe litru de motorină. (...) În acest timp, este evident că oamenii au plătit mai mult, cu aproximativ un leu pe fiecare litru din cauza faptului că guvernul demis nu şi-a făcut treaba. Astăzi, în Parlament, am corectat acest lucru şi e poate una dintre puţinele veşti bune pe care le-am dat în ultima perioadă şi anume faptul că am reuşit să intervenim din nou în piaţă şi să reducem preţul final la carburanţi, pentru populaţie şi pentru companiile româneşti”, a declarat Bogdan Ivan.
Potrivit social-democratului, proiectul a fost inițiat de PSD și a fost susținut în cadrul dezbaterilor parlamentare și de reprezentanți ai altor grupuri politice.
Dacă legea va intra în vigoare, autoritățile estimează că măsurile vor contribui la reducerea prețului carburanților și la limitarea impactului costurilor ridicate asupra populației și mediului de afaceri.