Parlamentul a votat reducerea accizei la motorină. Bogdan Ivan: Carburanții ar trebui să se ieftinească

Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iul. 2026, 13:59

Camera Deputaților a adoptat miercuri proiectul de lege privind declararea situației de criză pe piața carburanților, care prevede reducerea temporară a accizei la motorină, limitarea exporturilor și plafonarea adaosului comercial. Deputatul PSD Bogdan Ivan susține că măsurile vor duce la scăderea prețurilor la pompă pentru populație și companii.

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