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Politica· 1 min citire
Nicușor Dan, mesaj după cutremurul de 7,1 din Japonia, soldat cu cel puțin 13 morți: „România este alături de Japonia”
Nicușor Dan
Președintele Nicușor Dan a transmis miercuri un mesaj de condoleanțe și solidaritate după cutremurul cu magnitudinea de 7,1 care a lovit sudul Japoniei. Cel puțin 13 persoane au murit, iar mii de salvatori continuă operațiunile de căutare printre dărâmături.
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