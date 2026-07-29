Nicușor Dan, mesaj după cutremurul de 7,1 din Japonia, soldat cu cel puțin 13 morți: „România este alături de Japonia”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iul. 2026, 12:05

Președintele Nicușor Dan a transmis miercuri un mesaj de condoleanțe și solidaritate după cutremurul cu magnitudinea de 7,1 care a lovit sudul Japoniei. Cel puțin 13 persoane au murit, iar mii de salvatori continuă operațiunile de căutare printre dărâmături.

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