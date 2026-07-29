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Politica· 1 min citire

Nicușor Dan, mesaj după cutremurul de 7,1 din Japonia, soldat cu cel puțin 13 morți: „România este alături de Japonia”

Nicușor Dan

Nicușor Dan

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iul. 2026, 12:05

Președintele Nicușor Dan a transmis miercuri un mesaj de condoleanțe și solidaritate după cutremurul cu magnitudinea de 7,1 care a lovit sudul Japoniei. Cel puțin 13 persoane au murit, iar mii de salvatori continuă operațiunile de căutare printre dărâmături.

„Sunt profund întristat de pierderea de vieți omenești în urma cutremurului din Japonia. Transmit sincere condoleanțe familiilor afectate și le doresc însănătoșire grabnică tuturor celor răniți. România este alături de Japonia în aceste momente dificile”, a transmis președintele Nicușor Dan pe platforma X.

Operațiunile de căutare și salvare continuă în Kumamoto, unde autoritățile japoneze au mobilizat peste 4.500 de militari. Echipele caută supraviețuitori printre ruinele unui centru comercial care s-a prăbușit parțial. Opt persoane au fost scoase în viață de sub dărâmături. Aproximativ 260.000 de locuitori au fost îndemnați să evacueze zonele expuse din cauza riscului producerii unor replici.

Peste 36.000 de locuințe au rămas fără energie electrică, iar cutremurul a afectat atât infrastructura rutieră, cât și cea feroviară. În urma seismului, Ministerul Afacerilor Externe din România a emis o atenționare de călătorie pentru Japonia. Instituția a avertizat asupra riscului producerii unui tsunami care ar putea afecta prefecturile Kumamoto, Fukuoka, Saga și Nagasaki.

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