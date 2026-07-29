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Politica· 2 min citire
Sorin Grindeanu anunță că România ar putea avea un guvern cu puteri depline după 15 august. PSD îl menține candidat la funcția de premier
Publicat29 iul. 2026, 08:50
SursăRealitatea PLUS
Sorin Grindeanu spune că după 15 august România va avea un guvern cu puteri depline. PSD nu renunță la guvernare și susține că își menține candidatura pentru funcția de premier, mai afirmă liderul social-democraților. În același timp, Sorin Grindeanu crede că s-ar hazarda daca ar afirma că Partidul Social Democrat și AUR ar putea colabora pe termen lung. Despre liderii PNL și USR care înainte îl ironizau, acum spune ca îi trimit propuneri, conform Realitatea PLUS.
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