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Politica· 2 min citire

Sorin Grindeanu anunță că România ar putea avea un guvern cu puteri depline după 15 august. PSD îl menține candidat la funcția de premier

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat29 iul. 2026, 08:50
SursăRealitatea PLUS

Sorin Grindeanu spune că după 15 august România va avea un guvern cu puteri depline. PSD nu renunță la guvernare și susține că își menține candidatura pentru funcția de premier, mai afirmă liderul social-democraților. În același timp, Sorin Grindeanu crede că s-ar hazarda daca ar afirma că Partidul Social Democrat și AUR ar putea colabora pe termen lung. Despre liderii PNL și USR care înainte îl ironizau, acum spune ca îi trimit propuneri, conform Realitatea PLUS.

Grindeanu a declarat că PSD s-a prezentat atât la primele consultări organizate după demiterea Guvernului Bolojan, cât și la cele mai recente, cu aceeași variantă: participarea la guvernare și desemnarea sa pentru funcția de prim-ministru. Liderul social-democrat a susținut că partidul nu are ezitări în privința asumării guvernării.

„Am spus că până în 15 august e dificil să avem un guvern cu puteri depline. După data de 15 august, cred că putem deveni mai optimiști în a avea acest guvern. Partidul Social Democrat a mers la ultimele consultări, și la primele după demiterea Guvernului Bolojan, cu o propunere cât se poate de clară: că ne asumăm guvernarea, că avem propunere de prim-ministru în persoana mea și că n-avem niciun fel de ezitare din acest punct de vedere”, a declarat Sorin Grindeanu.

Întrebat despre voturile comune ale PSD și AUR în comisia ANI, Grindeanu a evitat să vorbească despre începutul unei colaborări pe termen lung. El a susținut că amendamentele au fost votate pe bună dreptate și a promis că își va comunica transparent următoarele mișcări, dacă va reuși să strângă majoritatea necesară. Referitor la expresia „pesta hashtag”, liderul PSD a spus că aceasta este echivalentul invers al formulei „ciuma roșie”.

MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT (PSD). Notificare privind transparența la 

https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-psd-2026

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