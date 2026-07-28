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Politica· 1 min citire
Petrișor Peiu: Următorul guvern trebuie să fie de la AUR. Ne dorim normalitate
Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR
Publicat28 iul. 2026, 20:11
SursăRealitatea PLUS
Următorul premier trebuie să fie din partea AUR, a transmis Petrișor Peiu. Președintele Consiliului Național de Conducere al AUR susține că partidul său nu va vota un guvern din care nu face parte, iar unele condiții de guvernare, nu sunt negociabile.
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