Petrișor Peiu: Următorul guvern trebuie să fie de la AUR. Ne dorim normalitate

Publicat 28 iul. 2026, 20:11 Sursă Realitatea PLUS

Următorul premier trebuie să fie din partea AUR, a transmis Petrișor Peiu. Președintele Consiliului Național de Conducere al AUR susține că partidul său nu va vota un guvern din care nu face parte, iar unele condiții de guvernare, nu sunt negociabile.

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