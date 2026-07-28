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Politica· 1 min citire

Petrișor Peiu: Următorul guvern trebuie să fie de la AUR. Ne dorim normalitate

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat28 iul. 2026, 20:11
SursăRealitatea PLUS

Următorul premier trebuie să fie din partea AUR, a transmis Petrișor Peiu. Președintele Consiliului Național de Conducere al AUR susține că partidul său nu va vota un guvern din care nu face parte, iar unele condiții de guvernare, nu sunt negociabile. 

„În primul rând, AUR vrea normalitate democratică. Vrea ca țara să fie guvernată în spirit democratic.

În al doilea rând, când vorbește de o majoritate pe 4 ani, de o guvernare pe 4 ani, se referă la o situație care ar urma unor alegeri. Deci se referă la situația de după alegerile anticipate sau după alegerile la termen.

Nu există formula de a vota un guvern în care să nu fim prezenți. Avem câteva puncte în program importante.

Și a treia chestiune este problematica legată de funcția de prim-ministru. Următorul premier, din perspectiva AUR, trebuie să fie membru AUR. Simplu.”, a declarat Petrișor Peiu.

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