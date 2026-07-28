Miruță explică de ce Armata Română a început să doboare dronele care pătrund în spațiul aerian: „Au fost modernizate capabilitățile MApN”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iul. 2026, 15:47

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, susține că doborârea dronelor care pătrund în spațiul aerian al României este rezultatul unor măsuri concrete de modernizare și reorganizare a capacităților Armatei Române. Oficialul afirmă că succesul acestor intervenții nu este întâmplător, ci reprezintă efectul unor investiții și analize desfășurate în ultimele luni.

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