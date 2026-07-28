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Politica· 1 min citire
George Simion, față în față cu ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România.”Relația dintre țările noastre va rămâne puternică”
FOTO: Facebook
Președintele AUR, George Simion, s-a întâlnit marți cu ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România, Darryl Nirenberg, cu care a discutat despre relațiile bilaterale dintre cele două state.
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