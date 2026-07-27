Filiera consultanților mufați la banii statului. Cum ar fi oferit Pîslaru contracte de milioane de lei firmei sale

Banii românilor ar ajunge și în buzunarele consultanților care, de-a lungul anilor, ar fi reușit să se mufeze la bugetul statului. Mai multe investigații au scos la iveală faptul că ministrul Dragoș Pîslaru ar fi atribuit contracte de consultanță chiar firmei pe care a fondat-o în trecut.
În paralel, Cristian Ghinea, demnitarul care a condamnat România la sărăcie prin PNRR, ar fi primit lunar de la USR peste 6 mii de euro pentru consultanță politică.
Într-un răspuns pentru Realitatea PLUS, ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a declarat: „Dragoș Pîslaru nu a fost implicat în niciun moment în ceea ce privește contractele semnate cu entitatea privată respectivă sau cu orice altă entitate juridică.”
Jurnaliștii Realitatea PLUS l-au contactat și pe Cristian Ghinea pentru un punct de vedere, însă până la acest moment nu am primit niciun răspuns.
Firma lui Pîslaru a primit contracte bănoase de la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene
De-a lungul anilor, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene ar fi acordat mai multe contracte bănoase pentru consultanță. Halucinant este că ar fi primit milioane de lei și compania Civitta Strategy & Consulting, care era cunoscută în trecut sub numele Gea Strategy & Consulting. Firma a fost fondată și administrată ani de zile chiar de Dragoș Pîslaru.
Până în acest moment, compania ar fi beneficiat de contracte de peste 13,7 milioane de lei. Ultimul, în valoare de aproape 3 milioane de lei, ar fi fost semnat în luna iunie a acestui an, chiar dacă Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis.
Civitta Strategy & Consulting a fost înființată în anul 2006, iar Dragoș Pîslaru a ieșit din administrația firmei în anul 2015, moment în care a fost numit ministru al Muncii în guvernul tehnocrat condus de Dacian Cioloș. La sfârșitul anului trecut, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene a venit cu o reacție după ce în presă au apărut mai multe acuzații cu privire la contractele controversate.
„În cursul mandatului meu de ministru, compania cu care eu nu mai am absolut nicio legătură de 6 ani, a încheiat două licitații deschise, respectând normele în vigoare. Nu am avut niciun rol în aceste licitații deschise, precum și în nicio altă procedură. Nu am avut niciun rol în aceste licitații deschise, precum și în nicio altă procedură. Rolul meu este să supervizez că legea este respectată și că banii europeni sunt folosiți corect de absolut toți cei implicați.”, a transmis Dragoș Pîslaru.
Mai mulți USR-iști au făcut parte din firma lui Pîslaru
Însă controversele nu se opresc aici. Din firma lui Pîslaru a făcut parte până în 2021 și Elena Botezatu, care este acum director de cabinet în cadrul Ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene. În aceeași perioadă a fost angajată în cadrul companiei și deputata USR Corina Atanasiu. În timpul Guvernului Cîțu, pe vremea când Ministerul Fondurilor Europene era condus de actualul deputat USR Cristian Ghinea, Dragoș Pîslaru a ocupat funcția de secretar de stat în instituție.
Un alt personaj controversat, care s-ar fi îmbogățit de pe urma consultanței este chiar Cristian Ghinea. Acesta a fost plătit timp de trei ani pentru acest serviciu de către USR, partidul din care și făcea parte. Doar în prima jumătate a anului 2023, Thinking Ahead Research and Consultancy SRL, firma deținuță și administrată de Ghinea, ar fi încasat peste 151 de mii de lei. Astfel, acesta s-ar fi bucurat lunar de peste 6 mii de euro pentru consultanță politică.
Ghinea și alți mulți consultanți, mufați la banul public
Planul Național de Redresare și Reziliență, structurat în mare parte de același Cristian Ghinea, reprezintă unul dintre mecanismele de captare a banilor, la care apelează mai multe personaje controversate. Planul a fost redactat cu consultanță plătită de la Banca Mondială, iar totul a fost achitat prin fonduri europene.
Doar pentru consultanța acordată pe zona de reziliență, au fost estimate costuri în valoare de 240 de milioane de euro. Documentul urma apoi să fie implementat tot cu ajutorul unor firme de consultanță, printre care se numărau și câteva care au participat la redactarea acestuia. Vorbim de companii precum Roland Berger, Capgemini, EY sau PwC. Schema a ajuns inclusiv în vizorul procurorilor europeni.
Un caz asemănător a avut loc și în Franța
Un caz asemănător a avut loc și în Franța, unde începând cu 2018, guvernul lui Macron a plătit companiei McKinsey 2,4 miliarde de euro în onorarii de consultanță. Au avut loc mai multe percheziții atât la sediul partidului prezidențial Renaissance, cât și la biroul parizian al firmei McKinsey. Anchetatorii aveau suspiciuni de evaziune fiscală și favoritism în alocarea contractelor chiar în plină campanie electorală.
Ancheta din Franța a vizat chiar și firmele EY, Capgemini și Roland Berger, care au făcut parte și din dosarul PNRR din România.
Arnaud Bazin, senatorul francez care a condus singura anchetă parlamentară europeană dedicată exact acestei teme, a explicat în exclusivitate pentru Realitatea PLUS că niciun ministru din Franța nu a fost implicat în astfel de scandaluri.
„Nu, nu avem cazuri de persoane la nivel ministerial sau chiar la un nivel inferior care să se afle în această situație. Ceea ce am observat, însă, este un fenomen de tip „pantouflage” care îi vizează pe înalții funcționari publici, nu pe aleși, ci pe oficiali ai statului care alternează între funcțiile publice de nivel înalt și firmele de consultanță.
În mod normal, această circulație între sectoare trebuie aprobată de o autoritate independentă din Franța, cunoscută sub numele de Înalta Autoritate pentru Transparență în Viața Publică. Totuși, am constatat că sfera sa de competență era, probabil, oarecum limitată și că resursele de care dispune s-ar putea să nu permită o monitorizare adecvată a unor astfel de situații. Prin urmare, am formulat recomandări pentru a remedia această situație.”, a declarat Arnaud Bazin pentru Realitatea PLUS.