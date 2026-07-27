Filiera consultanților mufați la banii statului. Cum ar fi oferit Pîslaru contracte de milioane de lei firmei sale

Publicat 27 iul. 2026, 22:56 Sursă Realitatea PLUS

Banii românilor ar ajunge și în buzunarele consultanților care, de-a lungul anilor, ar fi reușit să se mufeze la bugetul statului. Mai multe investigații au scos la iveală faptul că ministrul Dragoș Pîslaru ar fi atribuit contracte de consultanță chiar firmei pe care a fondat-o în trecut.

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