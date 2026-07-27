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Politica· 2 min citire

Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea avertizează: incursiunile dronelor arată escaladarea războiului din Ucraina

Gheorghe Piperea, europarlamentar AUR

Gheorghe Piperea, europarlamentar AUR

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat27 iul. 2026, 20:58
Actualizat27 iul. 2026, 20:57

Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea consideră că recentele incursiuni ale dronelor în apropierea României sunt semnalul unei escaladări periculoase a conflictului din Ucraina, în care fiecare dintre combatanți încearcă să aplice lovituri nemiloase adversarului.

Într-o intervenție în exclusivitate la Realitatea Plus, avocatul și europarlamentarul AUR a analizat situația creată după doborârea câtorva drone, cel mai probabil ale Rusiei, pe teritoriul României.

Nu cred că Rusia ‘testează’ România prin astfel de incursiuni ale dronelor. Eu cred că rușii se concentrează acum pe portul Odesa, iar strategia lui Putin este ca orice convoi naval care vine sau pleacă din Odesa să fie oprit cu roiuri de drone. Probabil că, fiind foarte aproape de graniță, mai scapă câte una și la noi.

Piperea spune că „drona de la Buzău nu era menită să explodeze; dacă era rusească, scopul ei era să scaneze teritoriul”.

Despre reacția autorităților de la București, europarlamentarul a opinat că este normală în atsfel de situații: „Mă întreb ce explicații vor oferi rușii.

El avertizează însă că „războiul escaladează, iar acesta este adevăratul pericol. Practic, suntem în ‘curtea din spate’ a zonei Donețk–Odesa, iar faptul că situația se înrăutățește ridică riscul ca o dronă să scape spre un oraș populat — nici nu mai contează dacă e ucrainean sau rus. Văd că incursiunile ucrainene împotriva infrastructurii lui Putin sunt din ce în ce mai intense, mai precise și mai îndrăznețe. Iar noi, europenii, trebuie să ne așteptăm la o escaladare a sprijinului acordat Ucrainei — abia acum războiul devine extrem de costisitor, a afirmat europarlamentarul Gheorghe Piperea, în exclusivitate la Realitatea Plus

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