Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea avertizează: incursiunile dronelor arată escaladarea războiului din Ucraina

Publicat 27 iul. 2026, 20:58 Actualizat 27 iul. 2026, 20:57

Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea consideră că recentele incursiuni ale dronelor în apropierea României sunt semnalul unei escaladări periculoase a conflictului din Ucraina, în care fiecare dintre combatanți încearcă să aplice lovituri nemiloase adversarului.

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