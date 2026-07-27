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Politica· 2 min citire
Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea avertizează: incursiunile dronelor arată escaladarea războiului din Ucraina
Gheorghe Piperea, europarlamentar AUR
Publicat27 iul. 2026, 20:58
Actualizat27 iul. 2026, 20:57
Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea consideră că recentele incursiuni ale dronelor în apropierea României sunt semnalul unei escaladări periculoase a conflictului din Ucraina, în care fiecare dintre combatanți încearcă să aplice lovituri nemiloase adversarului.
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