Soluția AUR a fost adoptată de Senat: se menține cota redusă de TVA de 9% pentru românii care își achiziționează o locuință

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iul. 2026, 18:02

Propunerea legislativă înaintată de Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) săptămâna trecută, prin care solicitam prelungirea aplicării cotei reduse de TVA de 9% pentru persoanele fizice care achiziționează o locuință, a fost adoptată în ședința de plen a Senatului României.

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