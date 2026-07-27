Cristina Butura (deputat AUR): „Deblocăm angajările în spitale. Personalul medical nu mai stă la mila memorandumurilor Guvernului”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iul. 2026, 16:59

Deputatul AUR Cristina Butură anunță că membrii Comisiei pentru sănătate au adoptat un amendament care deblochează ocuparea posturilor prin concurs în spitalele din România pentru medici, asistenți medicali, infirmieri și întreg personalul medical și auxiliar, în limita bugetului aprobat.

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