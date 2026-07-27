UMPMV: România trebuie să continue să apere ferm spațiul aerian național

Uniunea Militarilor și Polițiștilor „Mihai Viteazul” (UMPMV) salută profesionalismul militarilor români și al tuturor structurilor implicate în apărarea spațiului aerian național, în contextul incidentelor recente generate de pătrunderea ilegală a unor drone pe teritoriul României.
UMPMV reamintește că, încă de la primele astfel de incidente, a solicitat public adoptarea unor măsuri ferme pentru protejarea suveranității și integrității teritoriale a României. Am susținut constant că statul român trebuie să utilizeze toate instrumentele legale și operaționale aflate la dispoziție pentru identificarea, interceptarea și, atunci când sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, neutralizarea dronelor care pătrund ilegal în spațiul aerian românesc.
Evoluțiile recente confirmă necesitatea acestor măsuri. România are obligația de a-și proteja cetățenii, frontierele și infrastructurile critice, în deplină coordonare cu aliații din NATO.
În calitate de reprezentanți ai militarilor și polițiștilor activi, în rezervă și în retragere din întregul Sistem Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională, precum și ai familiilor acestora, Uniunea Militarilor și Polițiștilor „Mihai Viteazul” reafirmă angajamentul său permanent de a susține măsurile care contribuie la apărarea suveranității, independenței și integrității teritoriale a României, la consolidarea securității naționale și la protejarea cetățenilor români.
UMPMV apreciază profesionalismul militarilor și polițiștilor care își desfășoară activitatea în cadrul Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Informații Externe, Serviciului de Telecomunicații Speciale, Serviciului de Protecție și Pază, Administrației Naționale a Penitenciarelor și al celorlalte instituții din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională.
Recomandări către autorități:
• Continuarea consolidării sistemului național de supraveghere și apărare a spațiului aerian.
• Dezvoltarea capabilităților de detectare, interceptare și neutralizare a dronelor.
• Intensificarea cooperării operative și a schimbului de informații cu NATO și Uniunea Europeană.
• Accelerarea investițiilor în sisteme moderne de apărare antiaeriană și antidronă.
• Protejarea infrastructurilor critice și actualizarea permanentă a planurilor de răspuns.
• Informarea transparentă și responsabilă a populației.
Dumnezeu • Patrie • Familie • Onoare
General (r) Gabriel Oprea
Președintele Uniunii Militarilor si Politistilor activi, in rezerva, in retragere si familiile lor “Mihai Viteazul” (UMPMV)
Președintele Partidului Pentru Patrie, Militari, Politisti (PPMP, fost UNPR)