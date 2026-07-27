UMPMV: România trebuie să continue să apere ferm spațiul aerian național

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iul. 2026, 11:06

Uniunea Militarilor și Polițiștilor „Mihai Viteazul” (UMPMV) salută profesionalismul militarilor români și al tuturor structurilor implicate în apărarea spațiului aerian național, în contextul incidentelor recente generate de pătrunderea ilegală a unor drone pe teritoriul României.

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