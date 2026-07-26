Parlamentarii revin din vacanță pentru o sesiune extraordinară. Pe agendă, miza PNRR, împrumutul SAFE și criza politică

Parlamentarii revin luni, 27 iulie, din vacanța parlamentară, pentru o sesiune extraordinară programată până la 31 iulie. Principala miză este adoptarea legislației necesare pentru îndeplinirea jaloanelor din PNRR, în condițiile în care România riscă să întârzie accesarea ultimelor fonduri europene disponibile prin acest program.
Camera Deputaților va avea pe agendă inclusiv proiectul de lege pentru aprobarea Acordului de împrumut SAFE dintre România și Uniunea Europeană, care ar permite țării noastre să acceseze până la 16,68 miliarde de euro pentru investiții în apărare și infrastructură strategică.
Senatul se reunește luni, de la ora 14:00, într-o ședință de plen desfășurată atât fizic, la Palatul Parlamentului, cât și online. În restul săptămânii, senatorii vor lucra în comisiile permanente, iar Camera Deputaților urmează să dezbată proiectele care vor primi rapoartele necesare.
Sesiunea extraordinară are loc pe fondul crizei politice și al funcționării unui Guvern interimar, în timp ce partidele negociază formarea unui nou Executiv. Absența unui acord politic poate complica adoptarea reformelor convenite cu Comisia Europeană.
Proiectele de la Camera Deputaților
Potrivit ordinii de zi, deputații ar urma să dezbată mai multe proiecte legislative cu impact direct asupra angajamentelor asumate prin PNRR:
Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor
Modificări ale legislației din sănătate
Acordarea primelor de carieră pentru personalul din învățământ
Proiectul privind consolidarea legislației în domeniul integrității
Măsuri pentru decarbonizarea sectorului de încălzire și răcire
Aprobarea Acordului de împrumut SAFE dintre România și Uniunea Europeană
Acordul SAFE este analizat în procedură de urgență, Camera Deputaților fiind prima Cameră sesizată, iar Senatul urmând să dea votul decisiv.
SAFE, denumit „Acțiunea pentru securitatea Europei”, este instrumentul european prin care statele membre pot contracta împrumuturi pe termen lung, în condiții avantajoase, pentru achiziții comune de echipamente militare, dezvoltarea industriei europene de apărare și investiții în infrastructură cu utilizare duală, civilă și militară.
România are aprobată o finanțare maximă de 16.680.055.394 euro, una dintre cele mai mari alocări din program. Prefinanțarea prevăzută la nivel european depășește 2,5 miliarde de euro.
Agenda Senatului
Senatorii au pe ordinea de zi un proiect referitor la recompensarea angajaților administrației fiscale și vamale în funcție de performanțele în colectarea veniturilor. De asemenea, vor fi discutate modificări ale Codului administrativ.
Pe agenda Senatului se mai află două inițiative de modificare a legislației fiscal-bugetare, inclusiv în legătură cu problemele semnalate pe piața imobiliară și cu aplicarea cotei reduse de TVA pentru anumite locuințe, după blocajele administrative din ultimele săptămâni.
Ordinea de zi poate fi completată în timpul sesiunii cu proiecte adoptate de Camera Deputaților, motiv pentru care comisiile parlamentare vor lucra până vineri, 31 iulie.
Miza: fondurile din PNRR
PNL estimează la aproximativ 3 miliarde de euro valoarea ultimei cereri de plată din granturile PNRR. La rândul său, Guvernul interimar a asociat cele șase reforme restante cu peste 4,5 miliarde de euro pe care România trebuie să le mai încaseze.
Printre cele mai controversate teme se numără noua lege a salarizării bugetarilor. Inițiativa nu figurează în actuala formă a ordinii de zi publicate de Camera Deputaților, iar negocierile politice nu au produs deocamdată un acord. PSD a anunțat că nu susține varianta propusă de Guvernul interimar și cere amendamente privind salariile din educație, sănătate și apărare.
Divergențe există și în privința reformei legislației de integritate și a modificărilor propuse la Codul administrativ. Orice variantă adoptată de Parlament trebuie însă să respecte jaloanele negociate cu Comisia Europeană.
Dispute între partide
Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a cerut partidelor să suspende temporar disputele politice și a propus înființarea unui „comitet de criză” informal, cu reprezentanți ai tuturor grupurilor parlamentare. Structura ar fi urmat să pregătească soluțiile legislative urgente până la instalarea unui Guvern cu puteri depline.
Propunerea nu a întrunit consensul politic. PNL a respins ideea unei structuri informale și a transmis că actualele comisii și proceduri parlamentare sunt suficiente pentru adoptarea proiectelor urgente.