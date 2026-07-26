Parlamentarii revin din vacanță pentru o sesiune extraordinară. Pe agendă, miza PNRR, împrumutul SAFE și criza politică

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 iul. 2026, 22:43

Parlamentarii revin luni, 27 iulie, din vacanța parlamentară, pentru o sesiune extraordinară programată până la 31 iulie. Principala miză este adoptarea legislației necesare pentru îndeplinirea jaloanelor din PNRR, în condițiile în care România riscă să întârzie accesarea ultimelor fonduri europene disponibile prin acest program.

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