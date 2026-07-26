Revolta lui Marius Budăi pe Legea salarizării: „Un profesor debutant riscă să câștige mai puțin ca un livrator”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 iul. 2026, 12:15

Fostul ministru al Muncii, deputatul PSD Marius Budăi, critică dur proiectul noii Legi a salarizării și susține că forma negociată de Ilie Bolojan, Dominic Fritz, Dragoș Pîslaru, PNL și USR ar duce la scăderi importante de venituri pentru medici, asistente, profesori și alte categorii de angajați din sistemul public.

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