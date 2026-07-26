Revolta lui Marius Budăi pe Legea salarizării: „Un profesor debutant riscă să câștige mai puțin ca un livrator”

Fostul ministru al Muncii, deputatul PSD Marius Budăi, critică dur proiectul noii Legi a salarizării și susține că forma negociată de Ilie Bolojan, Dominic Fritz, Dragoș Pîslaru, PNL și USR ar duce la scăderi importante de venituri pentru medici, asistente, profesori și alte categorii de angajați din sistemul public.
Social-democratul afirmă că PSD nu va vota o lege care, în opinia sa, îi sărăcește pe cei care muncesc pentru statul român și afectează direct domenii esențiale precum sănătatea și educația.
Budăi: „PSD nu votează o lege care sărăcește oamenii care muncesc pentru România”
„PSD nu votează o lege care sărăcește oamenii care muncesc pentru România!
Un medic de gardă care salvează vieți nu poate fi tratat ca o linie de buget care se taie când nu ies socotelile. O asistentă care lucrează până la epuizare nu poate primi, drept "mulțumire", un salariu mai mic. Un dascăl care formează generațiile de mâine nu poate ajunge să fie plătit mai prost doar pentru că așa își doresc unii”, a transmis Marius Budăi.
Medicii ar putea pierde până la 4.000 de lei
Deputatul PSD susține că medicii din prima linie ar putea pierde între 3.000 și 4.000 de lei, prin restrângerea sporurilor și a plății gărzilor. În cazul asistentelor medicale, pierderile ar putea ajunge la 1.500-2.000 de lei.
„Și totuși exact asta propune, în acest moment, Legea Salarizării negociată de domnii Bolojan, Fritz, Pîslaru, PNL și USR: tăieri de 3.000-4.000 de lei pentru medicii din prima linie, prin restrângerea sporurilor și a plății gărzilor. Pierderi de 1.500-2.000 de lei pentru asistentele medicale”, a afirmat fostul ministru al Muncii.
„Un profesor debutant riscă să câștige mai puțin decât un curier”
Marius Budăi atrage atenția și asupra situației din educație. Acesta spune că un profesor aflat la finalul carierei ar urma să aibă un salariu plafonat la aproximativ 7.100 de lei net, în timp ce venitul unui debutant ar putea ajunge sub cel al unui curier care livrează mâncare.
„Un plafon de aproximativ 7.100 de lei net pentru un profesor la finalul carierei - în timp ce un profesor debutant, cu studii superioare, riscă să câștige mai puțin decât un curier care livrează mâncare. Și nu se oprește aici: plafonarea sporurilor lovește deopotrivă în polițiști, militari, asistenți sociali și funcționarii din administrația publică - în general în toți cei care țin, zi de zi, statul român în picioare”, a mai transmis deputatul PSD.
PSD anunță că nu va susține proiectul
Marius Budăi spune că PSD nu va fi parte a unei legi despre care susține că este respinsă de mare parte a societății și care ar afecta sistemele de sănătate și educație.
„PSD spune NU. Nu suntem și nu vom fi părtași la o lege respinsă de aproape întreaga societate, o lege care distruge sistemele de sănătate și educație sub pretextul unor "echilibrări contabile" făcute în pripă, pe genunchi, pentru a bifa un termen”, a afirmat acesta.
Budăi: „Așa apărăm oamenii: cu fapte, nu cu tăieri mascate în reformă”
Fostul ministru al Muncii a amintit și măsurile susținute de PSD în privința salariului minim, despre care spune că a fost majorat constant și introdus într-un mecanism predictibil la nivel european.
„Nu este prima dată când apărăm nivelul de trai al românilor, exact așa cum am făcut-o și cu salariul minim - pe care l-am crescut constant și pentru care am susținut un mecanism transparent și predictibil la nivel european. Așa apărăm oamenii: cu fapte, nu cu tăieri mascate în reformă”, a transmis Marius Budăi.
Acesta a mai spus că majorările salariale din Sănătate și Educație au avut rolul de a opri plecarea medicilor și profesorilor din România.
„Noi, PSD, am mărit salariile în Sănătate și Educație tocmai ca să oprim exodul medicilor și profesorilor din România. Nu lăsăm pe nimeni să distrugă în câteva luni ce am construit în ani de zile”, a încheiat deputatul PSD.