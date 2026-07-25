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Politica· 2 min citire
Băsescu cere negocieri cu Ucraina privind o eventuală criză a carburanților: „Să nu se mai joace cu dronele când e vorba de interes românesc”
Traian Băsescu
Fostul președinte Traian Băsescu a declarat, sâmbătă seară, că autoritățile române ar trebui să poarte discuții cu partea ucraineană în contextul atacurilor cu drone care afectează infrastructura energetică și logistică din regiune.
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