Ionelia Priescu (deputat AUR): „Virgil Popescu atacă AUR, dar uită că el a explodat facturile la energie pentru milioane de români”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 iul. 2026, 15:12

Deputatul AUR Ionelia Priescu îl acuză pe europarlamentarul PNL Virgil Popescu că transformă incidentele de securitate cu drone rusești într-un atac politic împotriva AUR și a președintelui partidului, în loc să răspundă pentru bilanțul controversat de la ministerul Energiei, marcat de explozia facturilor suportate de milioane de români, pierderi de sute de milioane de euro din taxa de solidaritate și slăbirea independenței energetice a țării.

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