Advertising
Advertising
Sanatate· 1 min citire
Mii de cazuri de rujeolă, după scăderea ratei de vaccinare
Rujeolă
Publicat25 iul. 2026, 14:54
SursăRealitatea PLUS
Rujeola se răspândește din nou în Statele Unite. Numărul cazurilor a ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimii 35 de ani, cu peste 2.300 de îmbolnăviri raportate anul acesta.
Citește și
- 14:32Sistemul medical intră în grevă generală pe 28 iulie din cauza lipsurilor grave din spitale: „Am ajuns la limită!”
- 11:38Alexandru Rogobete acuză Guvernul că slăbește sistemul medical: „Este o problemă de siguranță națională”
- 10:47Bolojan îi sfidează pe toți și insistă să-și treacă legea. Aproape 100.000 de angajați din sănătate amenință cu greva totală
- 20:27Adevărata problemă din spitalele României, explicată de medicul Valeriu Gheorghiță. „Fără schimbarea modului de funcționare, riscăm doar să finanțăm mai bine același sistem”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News