Advertising
Advertising
Sanatate· 1 min citire
Realitatea medicală cu Nicole Păcuraru: De ce avem energie la ore diferite?
De ce ne simțim plini de energie dimineața, iar alții abia seara? În ediția „Realitatea medicală”, Nicole Păcuraru discută despre ritmul biologic, factorii care ne influențează nivelul de energie și cum ne putem adapta stilul de viață pentru un organism mai echilibrat.
Citește și
- 09:58Rogobete anunță că nu va vota nicio lege care afectează personalul medical: „Nu poți construi un sistem mai puternic lovindu-i pe cei care îl țin în viață”
- 09:45Cancerul sistemului limfatic
- 08:34Criză de personal la Spitalul Marie Curie: cinci paturi ATI au fost suspendate. Medicul Cătălin Cârstoveanu avertizează: „Expunem la risc” pacienții
- 15:14Ebola a ucis peste 1.000 de oameni în Republica Democratică Congo și Uganda, anunță OMS
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News