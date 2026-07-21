Alexandru Rogobete, mesaj ferm pentru angajații din Sănătate: „Nu voi vota o lege care duce la scăderea veniturilor”

Noul Centru de Radioterapie din Pitești ar putea primi primii pacienți la începutul lunii septembrie, după ce lucrările au avansat, iar cele două acceleratoare liniare au fost deja instalate. Deputatul Alexandru Rogobete, fost ministru al Sănătății, a vizitat șantierul și a transmis că proiectul va ajuta bolnavii de cancer din întreaga regiune să primească tratament mai aproape de casă.
În același timp, Rogobete a vorbit despre nemulțumirile angajaților din Sănătate față de noua Lege a salarizării. Acesta a spus că nu va susține un proiect care ar duce la scăderea veniturilor medicilor, asistentelor sau infirmierelor.
Centrul de Radioterapie din Pitești ar putea fi deschis în septembrie
Alexandru Rogobete susține că unitatea din Pitești este primul dintre cele 22 de spitale noi aflate în construcție în România, proiecte începute în anul 2022. Investiția a fost lansată prin Planul Național de Redresare și Reziliență și continuă prin Programul Sănătate al Uniunii Europene.
„Sunt 22 de spitale noi care se află în construcție în România, toate începute în anul 2022. Aici este primul, șantierul Centrului de Radioterapie de la Pitești. Un proiect de suflet care a început pe vremea când eram secretar de stat, apoi l-am continuat ca ministru”, a spus Rogobete.
Constructorul estimează că primii pacienți vor putea fi primiți la începutul lunii septembrie. Cele două acceleratoare liniare au fost deja montate, iar centrul va avea spații separate pentru tratament, supraveghere și așteptare.
Cum va fi organizat noul centru medical
Clădirea a fost gândită astfel încât pacienții să aibă un traseu clar, de la investigații și tratament până la supravegherea de după ședințele de radioterapie. În centru vor funcționa două acceleratoare, un computer tomograf, saloane și o zonă de așteptare.
„La minus 4 aveți cele două acceleratoare plus CT-ul. Un etaj mai sus este postul, un etaj mai sus saloanele și mai sus sala de așteptare pentru pacienți. Practic, pacientul când intră are un circuit și pentru radioterapie, și post-radioterapie. Cred că acest centru este extraordinar de util pentru județ și pentru regiune”, a afirmat el.
Rogobete spune că noua unitate va fi importantă pentru pacienții oncologici, care nu vor mai fi nevoiți să parcurgă distanțe mari pentru tratament. „Acest nou Centru de Radioterapie va da o șansă la viață pentru oamenii care au poate cea mai cruntă formă de boală, și anume cancerul. Punem sănătatea pe primul plan pentru că, la urma urmei, țara aceasta are nevoie și de oameni sănătoși”, a spus ministrul.
Tratamente mai aproape de casă pentru bolnavii de cancer
Fostul ministru al Sănătății a subliniat că drumurile lungi sunt o povară în plus pentru pacienții care trec prin tratamente oncologice. Un centru aflat mai aproape de domiciliu poate reduce oboseala, timpul petrecut pe drum și presiunea asupra familiilor.
„Pentru un pacient oncologic și pentru familia lui, fiecare kilometru în minus înseamnă mai puțină suferință. Înseamnă mai puțină oboseală după un tratament greu, mai puține ore petrecute pe drum și mai mult timp acasă, lângă oamenii care îi dau putere să meargă mai departe”, a transmis acesta în mesajul care însoțește imaginile.
Rogobete spune că nu va vota scăderea veniturilor din Sănătate
În contextul protestelor din sistemul medical, Alexandru Rogobete a transmis că nu va vota o lege care reduce veniturile personalului. El a atras atenția că investițiile în spitale trebuie însoțite și de protejarea oamenilor care lucrează în aceste unități.
„Eu, ca deputat, niciodată nu voi accepta și nu voi vota o lege care duce la scăderea venitului personalului medical.
Trebuie să înțelegem cu toții că România are nevoie de servicii medicale și de investiții noi și moderne cât mai aproape de casă. Vedem în aceste zile tensionate cum personalul medical, medici, asistente, infirmiere, sunt în stradă pentru că munca lor de ani de zile, viețile lor, cariera lor este pusă la îndoială prin această nouă lege a salarizării”, a comentat Rogobete.
„Indiferent cât de greu pare, sunt sigur că o să fie bine”, a afirmat fostul ministru al Sănătății.