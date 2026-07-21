Alexandru Rogobete, mesaj ferm pentru angajații din Sănătate: „Nu voi vota o lege care duce la scăderea veniturilor”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 iul. 2026, 11:31

Noul Centru de Radioterapie din Pitești ar putea primi primii pacienți la începutul lunii septembrie, după ce lucrările au avansat, iar cele două acceleratoare liniare au fost deja instalate. Deputatul Alexandru Rogobete, fost ministru al Sănătății, a vizitat șantierul și a transmis că proiectul va ajuta bolnavii de cancer din întreaga regiune să primească tratament mai aproape de casă.

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