Trump, anunț către Congres: SUA sunt oficial în război cu Iranul, cere 60 de zile pentru operațiuni militare

Publicat 14 iul. 2026, 17:39 Actualizat 14 iul. 2026, 17:40

Președintele Donald Trump a informat oficial Congresul american că Statele Unite se află din nou în conflict militar cu Iranul, ceea ce îi acordă administrației sale încă 60 de zile pentru a acționa militar în regiune fără a avea nevoie de aprobarea legislativului.

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