Trump, anunț către Congres: SUA sunt oficial în război cu Iranul, cere 60 de zile pentru operațiuni militare

Președintele Donald Trump a informat oficial Congresul american că Statele Unite se află din nou în conflict militar cu Iranul, ceea ce îi acordă administrației sale încă 60 de zile pentru a acționa militar în regiune fără a avea nevoie de aprobarea legislativului.
Într-o scrisoare datată 10 iulie, adresată Congresului și obținută de POLITICO, Trump a explicat că atacurile declanșate pe 7 iulie fac parte dintr-o operațiune militară derulată în virtutea responsabilității sale „de a proteja cetățenii americani și interesele Statelor Unite, atât acasă, cât și în străinătate”.
S-a reaprins bătălia pentru Strâmtoarea Ormuz
Conflictul intermitent dintre cele două țări a pus administrația Trump în dificultate, pe fondul disputei pentru controlul Strâmtorii Ormuz, o rută vitală pentru transportul global de energie. Trump s-a arătat frustrat de blocajul negocierilor de pace cu Iranul, în timp ce mulți republicani se tem că escaladarea militară ar putea împinge prețurile la carburanți în sus, chiar înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului.
Luni, președintele a intensificat presiunea asupra Teheranului, anunțând reinstaurarea unui blocaj naval și intenția SUA de a controla strâmtoarea, inclusiv prin taxarea navelor care o traversează.
Notificarea către Congres survine după ce Trump a declarat încheiat armistițiul de două luni cu Iranul. Acordul de încetare a focului, semnat inițial în aprilie, a fost șubred de la bun început, marcat de atacuri reciproce, chiar dacă administrația a insistat că nu s-a reluat un război de amploare.
Potrivit CENTCOM, armata americană a lovit peste 300 de obiective militare iraniene în ultima săptămână, ca reacție la acțiunile Teheranului în Strâmtoarea Ormuz. Luni, forțele americane au mai lansat atacuri asupra Iranului, „la ordinul comandantului suprem”, se arată în comunicatul comandamentului.
Sute de ținte iraniene, lovite de SUA
„Aceste atacuri vor continua să afecteze grav forțele iraniene și să le reducă capacitatea de a viza civili nevinovați și nave comerciale în Strâmtoarea Hormuz”, se precizează în document.
În mai, Trump anunțase congresmenii că războiul început în februarie „s-a terminat”, eliminând astfel termenul legal de 60 de zile care ar fi impus stoparea operațiunilor militare fără autorizare din partea Congresului. Armistițiul din aprilie fusese prelungit nedefinit, iar Casa Albă a susținut că această prelungire a întrerupt calculul termenului prevăzut de legea puterilor de război.
Contestatarii din Congres au respins această interpretare, acuzând administrația de o justificare juridică forțată și subliniind că Marina americană a continuat blocajul asupra Iranului, chiar și după suspendarea operațiunilor militare majore.
Congresul vrea să limiteze puterile lui Trump
Noua notificare complică eforturile legislativului de a opri operațiunile militare împotriva Iranului. Luna trecută, Senatul a votat, cu 50 la 48, pentru încetarea ostilităților, patru republicani alăturându-se democraților. Anterior, Camera Reprezentanților adoptase o rezoluție similară, cu 215 voturi pentru și 208 împotrivă.
Efectul juridic al acestor voturi rămâne însă limitat, întrucât rezoluțiile nu au ajuns pe biroul președintelui, iar șansele ca o măsură care i-ar restrânge atribuțiile să supraviețuiască unui veto prezidențial sunt minime.
În scrisoarea către Congres, Trump a mai precizat că forțele americane „rămân pregătite să acționeze suplimentar, după cum va fi necesar, pentru a contracara noi amenințări la adresa Statelor Unite sau a aliaților și partenerilor săi și pentru a garanta că Guvernul Republicii Islamice Iran nu mai reprezintă o amenințare pentru Statele Unite și pentru aliații și partenerii noștri”.