Prima reacție a lui Cabral, după imaginile cu presupusa iubită

Cabral Ibacka a avut prima reacție după ce a fost surprins în compania unei tinere, la două luni de la divorțul de Andreea Ibacka. Ce declarație a făcut prezentatorul TV.
La aproximativ două luni după ce el și Andreea Ibacka au anunțat că au divorțat, Cabral revine în atenția publicului după ce a fost surprins în compania unei tinere pe litoral. Imaginile au alimentat speculațiile privind o posibilă nouă relație, însă prezentatorul TV a ales să păstreze discreția și a avut o reacție rezervată atunci când a fost întrebat despre acest subiect.
Potrivit imaginilor publicate de Cancan, Cabral a fost văzut într-un club de pe litoral, unde a petrecut timp în compania unei șatene. Cei doi au dansat, au discutat și au fost surprinși în ipostaze tandre, iar la finalul serii au plecat împreună, după ce au așteptat un taxi.
Apariția celor doi a stârnit numeroase reacții în mediul online, mulți întrebându-se dacă prezentatorul și-a refăcut viața sentimentală după despărțirea de Andreea Ibacka.
Contactat de reporterii Spynews pentru un punct de vedere, Cabral a preferat să nu ofere detalii despre viața sa personală.
Prezentatorul a transmis că nu dorește să comenteze informațiile apărute despre presupusa nouă relație, păstrând aceeași discreție pe care a avut-o și în perioada divorțului.
Până în acest moment, Cabral nu a confirmat și nici nu a infirmat că femeia alături de care a fost fotografiat este noua sa parteneră.
Cabral și Andreea Ibacka au anunțat în luna mai că au decis să meargă pe drumuri separate, după aproape 18 ani de relație și 15 ani de căsnicie.