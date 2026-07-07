Prima reacție a lui Cabral, după imaginile cu presupusa iubită

Scris de Andreea Damian Publicat: 7 iul. 2026, 08:15

Cabral Ibacka a avut prima reacție după ce a fost surprins în compania unei tinere, la două luni de la divorțul de Andreea Ibacka. Ce declarație a făcut prezentatorul TV.

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