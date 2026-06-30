Viorel Pașca, patronul azilelor groazei luate cu asalt de DIICOT: „Statul ne-a luat prin surprindere Sunt nevinovat!”

Scris de Iulian Budusan Publicat: 30 iun. 2026, 12:34

Viorel Pașca, liderul rețelei de centre sociale vizate de descinderile DIICOT, s-a declarat nevinovat în fața acuzațiilor de exploatare a persoanelor vulnerabile. În timpul perchezițiilor efectuate la imobilele pe care le administra fără licență, acesta a susținut în fața jurnaliștilor și a anchetatorilor că activitatea sa a fost complet transparentă și că nu are nimic de ascuns.

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