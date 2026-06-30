Viorel Pașca, patronul azilelor groazei luate cu asalt de DIICOT: „Statul ne-a luat prin surprindere Sunt nevinovat!”

Viorel Pașca, liderul rețelei de centre sociale vizate de descinderile DIICOT, s-a declarat nevinovat în fața acuzațiilor de exploatare a persoanelor vulnerabile. În timpul perchezițiilor efectuate la imobilele pe care le administra fără licență, acesta a susținut în fața jurnaliștilor și a anchetatorilor că activitatea sa a fost complet transparentă și că nu are nimic de ascuns.
O operațiune de amploare a procurorilor DIICOT și a polițiștilor din cadrul IGPR a zguduit marți dimineață județul Bihor. Zeci de percheziții au fost declanșate simultan în mai multe locații controlate de Viorel Pașca, un personaj extrem de cunoscut în spațiul public local sub eticheta de „Bunul Samaritean” din Dumbrava.
Surse judiciare indică faptul că ancheta vizează suspiciuni extrem de grave, printre care constituirea unui grup infracțional organizat. În replică, cel vizat de investigații afirmă că a fost luat complet pe nepregătite de desfășurarea masivă de forțe din proprietățile sale.
După 20 de ani de activitate, anchetat pentru grup infracțional organizat
În timp ce mascații și procurorii ridicau documente și evaluau starea persoanelor cazate, Viorel Pașca a oferit o primă reacție oficială. Acesta a confirmat că a fost înștiințat pe loc cu privire la calitatea sa de suspect într-un dosar penal de crimă organizată.
„Statul ne-a luat prin surprindere. Am aflat astăzi că sunt cercetat penal, inclusiv pentru constituirea unui grup infracțional organizat. Se verifică toate casele în care sunt cazați beneficiarii. Sunt sute de oameni aici și verificările au loc pentru că am găzduit aproximativ 400 de persoane. După 20 de ani au descoperit că am 400 de oameni. Au venit să cerceteze și este normal să facă acest lucru”, a declarat Viorel Pașca pentru publicația locală Bihon.
Conform declarațiilor sale, acțiunea în forță a autorităților nu este întâmplătoare, ci vine ca urmare a unei plângeri penale înaintate din eșaloanele guvernamentale în cursul anului trecut. Pașca a sugerat că procurorii s-au coordonat cu reprezentanții Guvernului pentru a asigura logistica necesară preluării bolnavilor.
Sute de oameni, împărțiți în azile clandestine din mai multe localități
Amploarea controlului este una uriașă, având în vedere numărul mare de clădiri neautorizate în care asociația coordonată de Pașca adăpostea persoane cu dizabilități, bătrâni sau oameni străzii. Potrivit datelor oferite chiar de suspect, controalele DIICOT vizează simultan peste 380 de beneficiari distribuiți în sate diferite din județ: „Avem sute de oameni în control de la DIICOT. Sunt câteva zeci la Tinca, alții la Incești și alții la Dumbrava.”
În ciuda acuzațiilor aduse de anchetatori, care vizează Standardele de îngrijire și exploatarea persoanelor vulnerabile—ecouri sumbre ale dosarului „Azilele Groazei” în care frații Godei sunt judecați pentru trafic de persoane—Pașca susține că el a fost cel care a cerut ajutorul autorităților.
„Nu am nevoie de avocat, nu am nimic de ascuns”
Coordonatorul rețelei din Bihor respinge ferm orice vinovăție juridică sau morală și afirmă că a încercat, în repetate rânduri, să predea acești oameni în grija sistemului public de asistență socială, însă fără succes. Din acest motiv, el a ales în primă fază să nu apeleze la serviciile unui apărător legal în timpul perchezițiilor.
„Eu le trimit solicitări de aproape un an, prin care îi rog să vină să preia beneficiarii. Nu am nevoie de avocat, deși am acest drept. Nu am nimic de ascuns și nu mă consider vinovat. Deocamdată verifică documentele, iar ulterior este posibil să îi preia și să îi mute în alte centre”, a conchis Viorel Pașca.
În timp ce procurorii strâng probe în teren, echipele guvernamentale caută în regim de urgență soluții pentru relocarea sutelor de asistați, într-o operațiune contra cronometru menită să pună siguranța acestora pe primul loc.