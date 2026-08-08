Un bărbat a murit și o femeie a ajuns la spital după un incendiu izbucnit într-un bloc din Vâlcea. Zece locatari s-au autoevacuat

Publicat 8 aug. 2026, 06:59 Actualizat 8 aug. 2026, 08:13

Un incendiu a izbucnit sâmbătă dimineață într-un apartament aflat la etajul al treilea al unui bloc din localitatea Alunu, județul Vâlcea. O femeie rămasă în locuință a fost salvată de pompieri și transportată la spital. În timpul intervenției, un bărbat a fost găsit căzut în stradă, iar echipajul medical al Serviciului de Ambulanță Județean a declarat decesul acestuia. Din apartamentul cuprins de foc, pompierii au scos și patru butelii.

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