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Un bărbat a murit și o femeie a ajuns la spital după un incendiu izbucnit într-un bloc din Vâlcea. Zece locatari s-au autoevacuat

Incendiu Vâlcea

Incendiu Vâlcea

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat8 aug. 2026, 06:59
Actualizat8 aug. 2026, 08:13

Un incendiu a izbucnit sâmbătă dimineață într-un apartament aflat la etajul al treilea al unui bloc din localitatea Alunu, județul Vâlcea. O femeie rămasă în locuință a fost salvată de pompieri și transportată la spital. În timpul intervenției, un bărbat a fost găsit căzut în stradă, iar echipajul medical al Serviciului de Ambulanță Județean a declarat decesul acestuia. Din apartamentul cuprins de foc, pompierii au scos și patru butelii.

Zece persoane s-au autoevacuat înainte de sosirea pompierilor

Pompierii militari vâlceni au intervenit pentru localizarea și stingerea incendiului, iar imediat după sosire au fost informați că o persoană era surprinsă în apartament. În același timp, echipajele au aflat despre bărbatul găsit căzut în stradă, care a fost declarat decedat de personalul medical. Salvatorii au format o echipă de căutare-salvare, în paralel cu operațiunile pentru limitarea și lichidarea focului. Potrivit ISU Vâlcea, înainte de sosirea forțelor de intervenție, zece persoane din șase apartamente reușiseră să se autoevacueze.

„Echipajele operative sosite la faţa locului au primit informaţia că o persoană este surprinsă in apartament, iar o altă persoană, de sex masculin, căzută în stradă, a fost declarată decedată de echipajul medical aparţinând SAJ. S-a format imediat echipa de cautare-salvare, concomitent cu operaţiunile de localizare şi lichidare a incendiului. Până la sosirea forţelor de intervenţie 10 persoane din 6 apartamente s-au autoevacuat”, a transmis ISU Vâlcea.

În scurt timp, pompierii au reușit să localizeze incendiul și să ajungă la femeia aflată în apartament. Aceasta era conștientă și cooperantă în momentul în care a fost evacuată. Femeia a fost preluată de un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean și transportată la UPU Vâlcea. Din apartamentul în care a izbucnit focul au fost scoase și patru butelii. Incendiul a fost ulterior lichidat de pompieri. Cauza probabilă a izbucnirii focului este în curs de stabilire.

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