Rupere de nori la Braşov. Străzi inundate şi copaci doborâți de rafalele puternice

Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 aug. 2026, 22:39

O ploaie torenţială însoţită de rafale puternice de vânt a provocat, vineri seară, inundaţii în mai multe zone din municipiul Braşov şi din localitatea Sânpetru. Pompierii au intervenit în mai multe puncte pentru evacuarea apei şi îndepărtarea copacilor doborâţi de vijelie.

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