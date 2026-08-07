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Rupere de nori la Braşov. Străzi inundate şi copaci doborâți de rafalele puternice

FOTO: ISU Braşov

FOTO: ISU Braşov

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 aug. 2026, 22:39

O ploaie torenţială însoţită de rafale puternice de vânt a provocat, vineri seară, inundaţii în mai multe zone din municipiul Braşov şi din localitatea Sânpetru. Pompierii au intervenit în mai multe puncte pentru evacuarea apei şi îndepărtarea copacilor doborâţi de vijelie.

Ploaia torenţială de vineri a provocat mai multe probleme în municipiul Braşov şi în localităţile din apropiere, unde rafalele puternice de vânt au doborât copaci, iar acumulările de apă au impus intervenţia pompierilor.

Copaci doborâți de vânt în Brașov și Sânpetru

Bilanţul făcut public de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Braşov arată că pompierii au intervenit pe strada Tudor Vladimirescu din municipiu, unde un brad a căzut peste un autoturism. În urma evenimentului nu au fost înregistrate victime.

Un copac a căzut şi pe strada Aurel Vlaicu, pe partea carosabilă, fără a fi înregistrate victime.

De asemenea, mai mulţi arbori au fost doborâţi de vânt în localitatea Sânpetru, situată la marginea Braşovului.

Pompierii militari rămân în alertă

Pe strada Temeliei din municipiul Braşov, pompierii au intervenit pentru evacuarea apei în urma inundării unor garaje.

„Pompierii militari rămân mobilizaţi şi pregătiţi să intervină pentru gestionarea tuturor situaţiilor de urgenţă generate de fenomenele meteorologice periculoase”, au transmis, vineri seară, oficialii ISU Braşov.

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