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Locale· 1 min citire
Rupere de nori la Braşov. Străzi inundate şi copaci doborâți de rafalele puternice
FOTO: ISU Braşov
O ploaie torenţială însoţită de rafale puternice de vânt a provocat, vineri seară, inundaţii în mai multe zone din municipiul Braşov şi din localitatea Sânpetru. Pompierii au intervenit în mai multe puncte pentru evacuarea apei şi îndepărtarea copacilor doborâţi de vijelie.
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