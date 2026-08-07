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Misiune dificilă în Mureş. Pompierii au eliberat mâna unui copil de doi ani prinsă într-o maşină de tocat

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 aug. 2026, 23:39

Doi pompieri din judeţul Mureş au intervenit, vineri, pentru salvarea unui copil de doar doi ani, care şi-a prins mâna într-o maşină de tocat carne. Micuţul a fost transportat de urgenţă la Spitalul din Târgu Mureş şi dus direct în sala de operaţie, unde a fost anesteziat. Din cauza riscului de hemoragie, pompierii au intervenit în blocul operator pentru a elibera, în condiţii controlate, mâna copilului din dispozitivul metalic.

Intervenție direct în sala de operație

„Astăzi, Andrei şi Casian din cadrul Detaşamentului Târgu Mureş au fost solicitaţi pentru sprijin de descarcerare în cazul unui copil de doar 2 ani, al cărui membru superior drept a rămas prins într-o maşină de tocat. Copilul a fost transportat de la Reghin cu ambulanţa, iar la sosirea în UPU-SMURD Târgu Mureş a fost evaluat şi preluat în zona roşie.

Pentru că extragerea membrului putea provoca o hemoragie importantă, s-a luat decizia ca intervenţia să fie realizată în condiţii controlate, direct în blocul operator al Pediatriei. Copilul a fost anesteziat. Apoi, într-o linişte apăsătoare, în care fiecare mişcare trebuia să fie precisă, pompierii au intrat în sala de operaţie şi au început intervenţia pentru îndepărtarea maşinii de tocat sub coordonarea medicului de chirurgie plastică”, informează, vineri seară, reprezentanţii ISU Mureş.

”Începe o altă luptă pentru micuț și familia acestuia”

Ei adaugă că, după terminarea misiunii pompierilor care au intervenit în sprijinul copilului, pentru micuţ şi familia acestuia „începe o altă luptă”.

„Uneori, cea mai importantă victorie a unui pompier nu se măsoară în incendii stinse sau oameni descarceraţi. Se măsoară într-o viaţă pentru care ai făcut tot ce ţi-a stat în putere. Respect pentru colegii noştri care, dincolo de uniformă, au fost astăzi parte dintr-un efort comun pentru salvarea unui copil”, transmit colegii celor doi salvatori.

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