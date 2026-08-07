Misiune dificilă în Mureş. Pompierii au eliberat mâna unui copil de doi ani prinsă într-o maşină de tocat

Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 aug. 2026, 23:39

Doi pompieri din judeţul Mureş au intervenit, vineri, pentru salvarea unui copil de doar doi ani, care şi-a prins mâna într-o maşină de tocat carne. Micuţul a fost transportat de urgenţă la Spitalul din Târgu Mureş şi dus direct în sala de operaţie, unde a fost anesteziat. Din cauza riscului de hemoragie, pompierii au intervenit în blocul operator pentru a elibera, în condiţii controlate, mâna copilului din dispozitivul metalic.

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