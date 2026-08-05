Influencer mexican, împușcat mortal în timpul unei transmisiuni live pe TikTok. Atacul a fost surprins în direct

Scris de Realitatea.NET Publicat: 5 aug. 2026, 10:46

Influencerul mexican Cesar Gastelum a fost împușcat mortal în timp ce transmitea live pe TikTok alături de doi prieteni, în fața unui restaurant fast-food din orașul Culiacán. Atacul, surprins în direct, are loc pe fondul violențelor tot mai grave provocate de grupările de crimă organizată din statul Sinaloa.

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