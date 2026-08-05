Influencer mexican, împușcat mortal în timpul unei transmisiuni live pe TikTok. Atacul a fost surprins în direct

Influencerul mexican Cesar Gastelum a fost împușcat mortal în timp ce transmitea live pe TikTok alături de doi prieteni, în fața unui restaurant fast-food din orașul Culiacán. Atacul, surprins în direct, are loc pe fondul violențelor tot mai grave provocate de grupările de crimă organizată din statul Sinaloa.
Cunoscutul influencer mexican Cesar Gastelum a fost ucis marți, după ce un bărbat înarmat l-a împușcat în cap în timpul unei transmisiuni live pe TikTok. Incidentul s-a petrecut în fața unui restaurant KFC din orașul Culiacán, în nord-vestul Mexicului, transmite Reuters.
Gastelum, care avea aproape 600.000 de urmăritori pe TikTok și era cunoscut pentru videoclipurile sale comice, transmitea în direct alături de doi prieteni în momentul atacului.
Atacul, surprins în direct
Potrivit informațiilor furnizate de autorități și citate de Reuters, doi indivizi aflați pe un scuter, ambii purtând căști de protecție, s-au apropiat de grup.
Imaginile surprinse în timpul transmisiunii arată cum persoana aflată la ghidon scoate un pistol și îl împușcă pe Cesar Gastelum în cap de la foarte mică distanță.
Un oficial din domeniul securității din statul Sinaloa a confirmat decesul influencerului și a anunțat că autoritățile au declanșat o amplă operațiune pentru identificarea și prinderea autorilor.
Crima, pe fondul violențelor din Sinaloa
Asasinatul s-a produs în Culiacán, capitala statului Sinaloa, una dintre cele mai afectate regiuni de violența provocată de cartelurile de droguri din Mexic.
În ultimii ani, orașul a devenit scena unor confruntări frecvente între facțiuni rivale ale crimei organizate, care își dispută controlul asupra teritoriului și al rutelor de trafic.
Un nou influencer ucis în timpul unei transmisiuni live
Moartea lui Cesar Gastelum readuce în atenție un caz similar petrecut în mai 2025, când influencerița mexicană Valeria Marquez a fost împușcată mortal în timpul unei transmisiuni live pe TikTok.
Tânăra, în vârstă de 23 de ani, se afla în salonul de înfrumusețare unde lucra, în orașul Zapopan, statul Jalisco, când un bărbat a intrat în incintă și a deschis focul asupra ei.
Autoritățile mexicane au investigat cazul în baza protocoalelor privind femicidul.
Suspect arestat în cazul Valeriei Marquez
În luna iulie, autoritățile mexicane au anunțat arestarea lui Ramon Angel Alvarez Ayala, cunoscut drept „El R-1”, în statul Jalisco.
Potrivit ministrului mexican al securității, Omar Garcia Harfuch, acesta este liderul unei grupări criminale afiliate Cartelului Jalisco Noua Generație (CJNG).
Anchetatorii îl acuză pe Alvarez Ayala că a ordonat și finanțat uciderea Valeriei Marquez și că este implicat și în asasinarea primarului orașului Uruapan, Carlos Manzo, comisă în noiembrie 2025.
Autoritățile continuă investigațiile în cazul uciderii lui Cesar Gastelum, în timp ce violențele asociate grupărilor de crimă organizată continuă să afecteze grav mai multe regiuni din Mexic.