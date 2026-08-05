Cargou indian, scufundat în Marea Roșie după un atac. Cei 13 marinari au fost salvați VIDEO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 5 aug. 2026, 11:30

Un cargou indian s-a scufundat în Marea Roșie după ce a fost atacat în largul coastei Yemenului, în apropierea portului Hodeida, controlat de rebelii huthi. Toți cei 13 membri ai echipajului au fost salvați, iar autoritățile indiene au condamnat incidentul

Distribuie articolul

Mai multe articole despre atac nava indianamarea rosie