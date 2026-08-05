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Cargou indian, scufundat în Marea Roșie după un atac. Cei 13 marinari au fost salvați VIDEO

Navă cargo indiană/ Captură video

Navă cargo indiană/ Captură video

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 5 aug. 2026, 11:30

Un cargou indian s-a scufundat în Marea Roșie după ce a fost atacat în largul coastei Yemenului, în apropierea portului Hodeida, controlat de rebelii huthi. Toți cei 13 membri ai echipajului au fost salvați, iar autoritățile indiene au condamnat incidentul

Un cargou sub pavilion indian s-a scufundat în Marea Roșie în urma unui atac produs în apropierea portului Hodeida, din vestul Yemenului, potrivit unui oficial local și Ministerului indian de Externe.

Incidentul are loc pe fondul tensiunilor din regiune și al blocadei maritime impuse de rebelii huthi asupra unor rute de navigație din Marea Roșie.

Potrivit unui oficial din orașul yemenit Mokha, nava a fost atacată marți cu o ambarcațiune-capcană în largul portului Hodeida, aflat sub controlul rebelilor huthi.

În urma atacului, cargoul s-a scufundat, iar autoritățile locale au intervenit pentru salvarea echipajului.

Toți cei 13 marinari au fost salvați

Ministerul indian de Externe a confirmat că toți cei 13 membri ai echipajului au fost recuperați în siguranță.

De asemenea, autoritățile de la New Delhi au condamnat atacul și au cerut respectarea siguranței navigației într-una dintre cele mai importante rute maritime comerciale din lume.

Tensiunile din Marea Roșie continuă

Atacul are loc într-un context de securitate tot mai fragil în Marea Roșie, unde rebelii huthi au intensificat în ultimele luni atacurile asupra navelor comerciale și militare.

Acțiunile acestora au perturbat traficul maritim internațional și au determinat numeroase companii de transport să evite tranzitarea zonei, alegând rute alternative mai lungi și mai costisitoare.

Până în acest moment, nu au fost oferite informații suplimentare cu privire la autorii atacului sau la amploarea pagubelor produse de scufundarea navei.

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