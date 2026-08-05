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Extern· 2 min citire
Cargou indian, scufundat în Marea Roșie după un atac. Cei 13 marinari au fost salvați VIDEO
Navă cargo indiană/ Captură video
Un cargou indian s-a scufundat în Marea Roșie după ce a fost atacat în largul coastei Yemenului, în apropierea portului Hodeida, controlat de rebelii huthi. Toți cei 13 membri ai echipajului au fost salvați, iar autoritățile indiene au condamnat incidentul
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