Incendiu uriaș la o uzină chimică din Chile. Explozii puternice și flăcări de peste 15 metri VIDEO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 5 aug. 2026, 08:47

Un incendiu de proporții a izbucnit la o uzină chimică din comuna Quilicura, în apropiere de Santiago, capitala statului Chile. Flăcările uriașe și exploziile produse în incinta fabricii au mobilizat numeroase echipaje de pompieri, iar autoritățile au închis circulația în zona afectată.

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