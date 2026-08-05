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Incendiu uriaș la o uzină chimică din Chile. Explozii puternice și flăcări de peste 15 metri VIDEO

Explozie Chile/ Captură video

Explozie Chile/ Captură video

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 5 aug. 2026, 08:47

Un incendiu de proporții a izbucnit la o uzină chimică din comuna Quilicura, în apropiere de Santiago, capitala statului Chile. Flăcările uriașe și exploziile produse în incinta fabricii au mobilizat numeroase echipaje de pompieri, iar autoritățile au închis circulația în zona afectată.

Un incendiu de amploare a izbucnit marți seară la uzina chimică Panimex, situată în comuna Quilicura, în zona metropolitană Santiago, Chile. Potrivit presei locale, flăcările au depășit 15 metri înălțime, iar în interiorul fabricii s-au produs mai multe explozii.

Situația de urgență a fost semnalată după ora 21:00, iar mai multe unități de pompieri au fost trimise la fața locului pentru a limita extinderea incendiului. Martorii au relatat că au auzit explozii succesive și au observat un incendiu violent care a cuprins instalațiile fabricii.

Conform informațiilor preliminare, focul ar fi izbucnit într-o zonă a uzinei și s-ar fi propagat ulterior către unul dintre reactoarele companiei Panimex, specializată în producția de plastifianți și alte substanțe utilizate în industria chimică.

Din cauza riscului ridicat generat de incendiul de la uzina chimică, autoritățile au decis închiderea sensului de circulație al Rutei 5 Nord, în apropierea fabricii, pentru a permite accesul echipelor de intervenție și pentru a proteja participanții la trafic.

Pompierii continuă operațiunile de stingere a incendiului și monitorizează permanent riscurile asociate substanțelor chimice aflate în incintă. Până în acest moment, autoritățile nu au anunțat dacă există victime sau persoane rănite, iar cauza izbucnirii incendiului urmează să fie stabilită în urma unei anchete.

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