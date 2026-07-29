ISMB a publicat locurile rămase libere după prima etapă de admitere la liceu 2026

Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iul. 2026, 10:33

Inspectoratul Școlar al Municipiului București (ISMB) a publicat lista locurilor rămase libere după prima etapă de admitere la liceu pentru anul școlar 2026–2027. Aceste locuri vor fi folosite pentru soluționarea situațiilor speciale apărute după repartizarea computerizată.

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