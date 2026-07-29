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Educatie· 2 min citire
ISMB a publicat locurile rămase libere după prima etapă de admitere la liceu 2026
Locurile rămase libere după prima etapă de admitere la liceu 2026
Inspectoratul Școlar al Municipiului București (ISMB) a publicat lista locurilor rămase libere după prima etapă de admitere la liceu pentru anul școlar 2026–2027. Aceste locuri vor fi folosite pentru soluționarea situațiilor speciale apărute după repartizarea computerizată.
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