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Educatie· 1 min citire
Titularizare 2026: Peste 37.000 de candidați susțin proba scrisă. Când se afișează rezultatele
Titularizare 2026
Peste 37.000 de candidați participă marți la proba scrisă a concursului național de Titularizare 2026, examenul pentru ocuparea posturilor didactice vacante sau rezervate din învățământul preuniversitar.
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