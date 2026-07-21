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Educatie· 1 min citire
Bani de la stat pentru performanță. Ce sume ar putea primi elevii care au luat media 10 la examenele naționale
Examene naționale
Elevii care au obținut media 10 la Evaluarea Națională și Bacalaureat în 2026 ar putea primi premii în bani de la stat. Ministerul Educației a pus în consultare publică un proiect de Hotărâre de Guvern care prevede acordarea unor stimulente de până la 5.000 de lei.
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