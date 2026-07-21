Advertising
Advertising
Educatie· 2 min citire
Rezultate definitivat 2026. Ministrul Educației:”6.345 de cadre didactice au promovat examenul”
FOTO: Arhivă
Primele rezultate ale examenului de definitivare în învățământul preuniversitar au fost publicate, iar 6.345 de cadre didactice au promovat examenul. Anunțul a fost făcut de ministrul interimar al Educației, Mihai Damian, care a subliniat că 40 de profesori au obținut media 10.
Citește și
- 07:50Titularizare 2026: Peste 37.000 de candidați susțin proba scrisă. Când se afișează rezultatele
- 10:57Performanță remarcabilă pentru elevii români: aur, argint și bronz la Olimpiada Internațională de Matematică
- 17:01Structura anului școlar 2026-2027. Când încep elevii cursurile și cum vor fi împărțite vacanțele
- 23:05Facultățile vin cu specializări noi pentru admiterea din acest an: inteligența artificială, stil de viață sănătos și alte domenii de care puțini au auzit
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News