Primul primar gay din Mexic, executat în stil mafiot, într-o gelaterie

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 iul. 2026, 17:18

Primul primar declarat gay din Mexic, a fost împușcat mortal în Guadalajara, în timp ce se afla la o gelaterie. Politicianul în vârstă de 59 de ani a fost pur și simplu executat cu sânge rece. Atenție, informații cuun puternic im pact emoțioanl.

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