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Primul primar gay din Mexic, executat în stil mafiot, într-o gelaterie

Benjamín Medrano Quezada

Benjamín Medrano Quezada

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 iul. 2026, 17:18

Primul primar declarat gay din Mexic, a fost împușcat mortal în Guadalajara, în timp ce se afla la o gelaterie. Politicianul în vârstă de 59 de ani a fost pur și simplu executat cu sânge rece. Atenție, informații cuun puternic im pact emoțioanl.

Potrivit presei mexicane, Benjamín Medrano Quezada a fost împușcat de mai multe ori în față, însă motivul atacului și numărul agresorilor rămân neclare, scrie Pink News. Autoritățile au deschis o anchetă amplă, în timp ce administrația locală a transmis condoleanțe familiei, vorbind despre „o pierdere ireparabilă”.

Medrano era vizat de o investigație privind presupuse deturnare de fonduri în perioada în care conducea o direcție a primăriei, însă familia susține că acuzațiile ar fi fost o lovitură politică. Înainte de cariera publică, acesta a fost cunoscut ca muzician și proprietar al unui bar destinat comunității LGBTQ+.

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