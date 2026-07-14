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Lifestyle· 1 min citire
Primul primar gay din Mexic, executat în stil mafiot, într-o gelaterie
Benjamín Medrano Quezada
Primul primar declarat gay din Mexic, a fost împușcat mortal în Guadalajara, în timp ce se afla la o gelaterie. Politicianul în vârstă de 59 de ani a fost pur și simplu executat cu sânge rece. Atenție, informații cuun puternic im pact emoțioanl.
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