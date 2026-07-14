Sărbătoarea zilei 14 iulie. Trei mari Sfinți, pomeniți de creștinătate. Cruce neagră în calendar

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 iul. 2026, 07:09

Pe data de 14 iulie a fiecărui an se face pomenirea Sfântului Achila, Sfântul Mucenic Iust și Iraclie și Sfântul Cuvios Nicodim Aghioritul.

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