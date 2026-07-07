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Tragedie în Iași, în toiul nopții. Un biciclist a fost spulberat de o mașină

Accient în Iași/ Sursa foto: Ziarul de Iași

Accient în Iași/ Sursa foto: Ziarul de Iași

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 iul. 2026, 09:14

Un biciclist și-a pierdut viața în urma unui accident rutier produs azi-noapte, în municipiul Iași. Impactul a avut loc în zona Podu de Piatră, pe direcția de mers către cartierul Cantemir, unde biciclistul a fost lovit de un autoturism.

Potrivit primelor informații, victima a murit la locul accidentului. Polițiștii au ajuns la fața locului și au început verificările pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs impactul.

Accidentul s-a produs în zona Podu de Piatră

Din primele date, accidentul a avut loc în zona Podu de Piatră, pe sensul de mers către cartierul Cantemir. Biciclistul se afla în trafic în momentul în care a fost lovit de autoturism, iar impactul i-a fost fatal.

Echipajele ajunse la fața locului nu au mai putut face nimic pentru victimă. Biciclistul a murit pe loc, iar zona a fost verificată de polițiști pentru a strânge primele informații necesare anchetei.

Mașina circula pe drumul cu prioritate

Potrivit primelor informații, autoturismul implicat în accident circula pe drumul cu prioritate în momentul producerii impactului. Acest detaliu urmează să fie analizat de anchetatori, împreună cu celelalte date strânse de la fața locului.

Polițiștii trebuie să stabilească traseul exact al biciclistului, poziția autoturismului și împrejurările în care cei doi participanți la trafic au ajuns în coliziune. Ancheta va arăta dacă au fost respectate regulile de circulație și ce a dus la producerea accidentului.

După accident, șoferul autoturismului a fost testat cu aparatul etilotest. Rezultatul a fost negativ, potrivit primelor date transmise în acest caz.

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