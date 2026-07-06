Dunărea scade văzând cu ochii. Navele riscă să rămână blocate, iar costurile pot exploda

Este alertă pe Dunăre, după ce canicula a dus la scăderea rapidă a nivelului fluviului. Debitul la intrarea în țară a ajuns la aproape jumătate față de media lunii iulie, iar acest lucru pune presiune directă pe transportul fluvial. Armatorii sunt nevoiți să încarce mai puțină marfă pe barje, pentru a evita riscul ca navele să rămână blocate pe nisip. Măsura le crește însă cheltuielile, iar efectele se pot vedea mai departe în prețuri.
Nivelul Dunării scade rapid din cauza caniculei
Dunărea este tot mai afectată de temperaturile ridicate, iar nivelul fluviului scade de la o zi la alta. Situația este vizibilă mai ales în zonele unde adâncimea apei contează direct pentru navigație. Pentru companiile de transport fluvial, fiecare centimetru pierdut poate însemna restricții, întârzieri și costuri mai mari.
La Galați, nivelul Dunării este deja foarte scăzut, iar estimările arată că apa va continua să se retragă în următoarele zile. Corespondent PRO TV: „La Galați, nivelul Dunării este de 79 de centimetri și tendințele sunt de scădere accentuată. Pentru exemplu, în următoarele 5 zile nivelul Dunării de vă reduce cu încă 17 centimetri."
Barjele sunt încărcate mai puțin, ca să nu rămână blocate
Ca să evite situațiile în care navele pot eșua pe nisip, armatorii au început să încarce mai puțină marfă. Practic, barjele nu mai pot fi folosite la capacitatea obișnuită, pentru că un pescaj prea mare le-ar face vulnerabile în zonele unde apa este mică. Această adaptare este necesară pentru siguranța transportului, dar vine cu pierderi pentru întregul lanț logistic.
Administrația Fluvială a Dunării de Jos a emis un aviz pentru operatorii fluviali, prin care le recomandă să respecte șenalul navigabil. Asta înseamnă că navele trebuie să rămână pe rutele indicate și să nu se abată de la traseele stabilite, mai ales în zonele unde fundul fluviului este afectat de aluviuni. Totodată, operatorilor li se recomandă să nu încarce barjele până la un pescaj mai mare de doi metri și jumătate, adâncimea minimă care trebuie asigurată potrivit Regulamentului Comisiei Dunării.
Adrian Maizel, purtător de cuvânt al AFDJ Galați: „Rugăm navigatorii să respecte avizul și să mențină cursul cât mai central posibil”, potrivit unui site de știri.
Punctele critice de pe Dunăre sunt deja marcate
Armatorii au început să marcheze punctele critice de pe fluviu, acolo unde navele nu pot trece în siguranță din cauza aluviunilor depuse pe fundul apei. Un astfel de punct este la kilometrul 628, în apropiere de Corabia, unde o navă care transporta cereale din Olanda a avut mari probleme. Aceste situații arată cât de dificilă devine navigația atunci când nivelul apei scade puternic, iar șenalul navigabil se îngustează.
Problemele nu îi afectează doar pe transportatori, ci și pe fermieri, operatori și cumpărătorii mărfii. În momentul în care o barjă transportă mai puțin, aceeași cantitate de marfă are nevoie de mai multe curse sau de alte soluții de transport. De aici apar costuri mai mari, întârzieri și presiune suplimentară pe prețuri.
Pierderile pot fi mai mari decât anul trecut
Datele sunt mai îngrijorătoare decât anul trecut, în condițiile în care și în 2025 navigatorii au avut pierderi importante. Companiile de navigație se tem că situația ar putea deveni și mai dificilă, mai ales dacă temperaturile ridicate continuă și nivelul Dunării scade în același ritm. Transportul fluvial este direct legat de adâncimea apei, iar perioadele de secetă și caniculă pot bloca sau limita serios activitatea.
Cătălin Țigănuș, director general companie de navigație: „Ne așteptăm la ce este mai rău. Țoată tendință asta de încălzire a vremii și temperaturile astea care au venit în ultima perioadă afectează tot ce înseamnă transportul fluvial. Am închis anul trecut cu o pierdere de circa 6 milioane de euro."
Dunele de nisip au ieșit la suprafață în zona Galați
Nivelul scăzut al Dunării se vede și în apropiere de Galați, unde au apărut dune de nisip în zone în care, în mod normal, apa acoperă fundul fluviului. Pentru ambarcațiunile de agrement, riscul este cu atât mai mare în timpul nopții, când obstacolele sunt mai greu de observat. Navigatorii spun că atenția trebuie să fie sporită, mai ales în zonele cunoscute ca fiind problematice.
Media debitului Dunării în luna iulie este de 4700 de metri cubi pe secundă. Săptămâna aceasta, la intrarea în țară, fluviul are doar 2100 de metri cubi pe secundă, ceea ce arată cât de puternic a scăzut volumul de apă. Diferența este importantă pentru navigație, pentru că un debit redus înseamnă automat adâncimi mai mici și zone mai greu de traversat.