Dunărea scade văzând cu ochii. Navele riscă să rămână blocate, iar costurile pot exploda

Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 iul. 2026, 21:03

Este alertă pe Dunăre, după ce canicula a dus la scăderea rapidă a nivelului fluviului. Debitul la intrarea în țară a ajuns la aproape jumătate față de media lunii iulie, iar acest lucru pune presiune directă pe transportul fluvial. Armatorii sunt nevoiți să încarce mai puțină marfă pe barje, pentru a evita riscul ca navele să rămână blocate pe nisip. Măsura le crește însă cheltuielile, iar efectele se pot vedea mai departe în prețuri.

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