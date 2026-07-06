Încă o lovitură pentru USR și Fritz. Viceprimarul Timișoarei, Paula Romocean, a pierdut procesul cu ANI. A rămas incompatibilă!

O nouă lovitură pentru conducerea Primăriei Timișoara. Viceprimarul Paula-Ana Romocean (USR) a pierdut definitiv procesul împotriva Agenției Naționale de Integritate (ANI) la Curtea de Apel Timișoara. Magistrații au respins contestația oficialului local, menținând astfel raportul prin care ANI a declarat-o în stare de incompatibilitate, decizie care îi poate afecta mandatul administrativ.
Administrația condusă de USR la Timișoara înregistrează un nou eșec major în instanță în dosarele de integritate. Curtea de Apel Timișoara a respins contestația formulată de viceprimarul Paula-Ana Romocean împotriva raportului Agenției Naționale de Integritate (ANI), care o plasase în stare de incompatibilitate.
Decizia pronunțată pe 6 iulie 2026 nu este definitivă, însă vine într-un moment extrem de tensionat pentru filiala locală. Hotărârea judecătorilor de pe Bega vine la scurt timp după ce primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a suferit o înfrângere definitivă la Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) într-un dosar similar, edilul-șef anunțând deja că va apela la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) pentru a-și putea apăra viitoarele mandate politice.
Soluția Curții de Apel: Acțiunea respinsă, dar dosarul ajunge la Curtea Constituțională
Magistrații Curții de Apel Timișoara au considerat neîntemeiată solicitarea viceprimarului USR de anulare a raportului de evaluare. Totuși, judecătorii i-au acordat o pârghie juridică importantă prin admiterea unei excepții de neconstituționalitate ridicate de apărare.
„Respinge acțiunea formulată de reclamanta Romocean Ana Paula în contradictoriu cu pârâta Agenția Națională de Integritate, ca neîntemeiată. Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare. (...) Admite cererea de sesizare a Curții Constituționale. Sesizează Curtea Constituțională în vederea soluționării excepției de neconstituționalitate”, se menționează în minuta instanței. Paula Romocean are acum la dispoziție două săptămâni pentru a ataca hotărârea cu recurs, caz în care bătălia finală se va muta la Înalta Curte de Casație și Justiție.
Argumentele inspectorilor de integritate: Șefia din partid, incompatibilă cu spitalul din subordine
Potrivit dosarului instrumentat de inspectorii ANI, Paula Romocean s-a aflat în stare ilegală de incompatibilitate timp de aproape doi ani, în perioada 27 iunie 2021 - 22 mai 2023. Problema a apărut din cauza suprapunerii a două calități ce nu pot fi deținute concomitent, conform legislației privind demnitățile publice.
Inspectorii au reținut că, în intervalul menționat, Romocean a ocupat poziția de membru titular în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara (unitate medicală aflată în subordinea directă a Primăriei). În același timp, aceasta exercita o funcție de conducere în structurile politice interne ale Uniunii Salvați România, fiind membru activ în cadrul Biroului Local al USR Timișoara. Deși din declarațiile de avere ale viceprimarului reiese că sumele încasate drept indemnizație pentru prezența în consiliul spitalului au fost modice, legislația română sancționează strict cumulul de funcții de conducere politică cu administrarea instituțiilor publice, indiferent de valoarea beneficiilor materiale.