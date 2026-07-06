Încă o lovitură pentru USR și Fritz. Viceprimarul Timișoarei, Paula Romocean, a pierdut procesul cu ANI. A rămas incompatibilă!

Scris de Iulian Budusan Publicat: 6 iul. 2026, 17:43

O nouă lovitură pentru conducerea Primăriei Timișoara. Viceprimarul Paula-Ana Romocean (USR) a pierdut definitiv procesul împotriva Agenției Naționale de Integritate (ANI) la Curtea de Apel Timișoara. Magistrații au respins contestația oficialului local, menținând astfel raportul prin care ANI a declarat-o în stare de incompatibilitate, decizie care îi poate afecta mandatul administrativ.

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