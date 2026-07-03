Harta radareor din Europa: În ce țări riști cele mai mari amenzi dacă depășești viteza

O simplă neatenție la trecerea frontierei îți poate transforma concediul într-un coșmar financiar, cu amenzi care ating și 800 de euro. Cum Europa este împărțită între țări care cer rovinietă obligatorie, state care taxează fiecare kilometru la barieră și regiuni cu autostrăzi gratuite, verificarea regulilor rutiere înainte de plecare este singura metodă sigură de a evita sancțiunile drastice.
Planificarea unei călătorii cu mașina prin Europa necesită o atenție deosebită acordată regulilor rutiere, deoarece o singură neatenție la graniță poate transforma concediul într-un coșmar financiar. Pe continent coexistă trei sisteme complet diferite de taxare a autostrăzilor. De la plata la barieră pentru fiecare kilometru parcurs, până la abonamentele de tip vinietă sau rețelele complet gratuite, regulile se pot schimba radical de la o țară la alta în cadrul aceluiași traseu.
Țările care folosesc vinieta: Prețuri și reguli stricte
Sistemul bazat pe vinietă — un abonament pe o perioadă fixă — este utilizat cu precădere în Europa Centrală și de Est, dar și în zonele montane precum Austria și Elveția. În majoritatea acestor state, formatul fizic (autocolantul pe parbriz) a fost înlocuit de vinieta digitală, legată direct de numărul de înmatriculare.
Elveția: Aplică un sistem simplu, dar rigid. Există doar o vinietă anuală, care costă 40 de franci (aproximativ 42 de euro), indiferent dacă tranzitezi țara o singură zi sau tot anul.
Austria: Oferă opțiuni flexibile pentru 10 zile, două luni sau un an (cea anuală ajungând la circa 106 euro). Atenție: lipsa documentului atrage o amendă automată care pornește de la 120 de euro.
Slovenia: Vinieta electronică costă 16 euro pentru o săptămână și 117,50 euro pentru un an. Ca o noutate administrativă, autostrada de coastă spre Koper și Izola a devenit complet gratuită.
Europa de Est: Vinieta rămâne strict obligatorie și funcționează în format digital în țări precum Ungaria, Cehia, Slovacia, România și Bulgaria.
Taxarea la kilometru: Unde plătești direct la barieră
În țări precum Italia, Franța, Spania și Portugalia, autostrăzile funcționează după modelul clasic: taxa se calculează strict în funcție de distanța parcursă între punctul de intrare și cel de ieșire. Plata se face la bariere (cash sau card) sau prin sisteme de tele-taxare.
Croația, Grecia și anumite tronsoane de autostradă din Polonia aplică același principiu. Pentru cei care călătoresc frecvent pe Peninsula Iberică sau prin Franța, utilizarea unui dispozitiv european interoperabil de tele-taxare reprezintă cea mai eficientă metodă de a evita cozile de la stații. De asemenea, Norvegia utilizează un sistem automatizat similar, axat în special pe controlul accesului în marile zone urbane.
Paradisul șoferilor: Statele cu autostrăzi complet gratuite
La polul opus, mai multe regiuni din Europa permit utilizarea întregii rețele de autostrăzi fără costuri directe pentru autoturisme.
Germania rămâne cel mai celebru exemplu de infrastructură gratuită, taxele fiind aplicate doar pentru câteva tuneluri punctuale din zona de nord. Modelul este împărtășit și de statele din Benelux (Belgia, Luxemburg și Țările de Jos), unde singura excepție notabilă o reprezintă tunelul Liefkenshoek din Belgia. În Scandinavia, rețelele de mare viteză din Danemarca, Suedia și Finlanda sunt, de asemenea, gratuite. Totuși, șoferii trebuie să știe că marile legături transfrontaliere, cum este celebrul pod Øresund, necesită achitarea unei taxe speciale de trecere.
Capcana Alpilor: De ce vinieta nu acoperă tunelurile și trecătorile
O greșeală frecventă a turiștilor este asumarea faptului că achiziționarea unei viniete naționale asigură gratuitatea pe orice drum din acea țară. În regiunile alpine, marile tuneluri și trecători necesită taxe separate.
Austria este exemplul clasic în acest sens. Chiar dacă aveți vinieta lipită pe parbriz sau înregistrată digital, veți plăti o taxă suplimentară (între 7 și 15 euro) pentru a traversa Autostrada Brenner sau tunelurile Tauern, Arlberg, Pyhrn și Karawanken. Aceeași regulă strictă este valabilă și pentru marile conexiuni franco-italiene sau elvețiene, precum Tunelul Mont Blanc, Fréjus și Gran San Bernardo, unde tarifele de trecere se ridică la aproximativ 30 de euro pentru o singură cursă.
Cum să te organizezi corect pentru a evita amenzile de sute de euro
Pentru a preveni transformarea concediului într-o risipă de bani, planificarea timpurie este esențială. Amenzile pentru neplata taxelor de drum variază drastic pe continent, de la 120 de euro în Austria până la praguri cuprinse între 300 și 800 de euro în Slovenia.
Controalele sunt aproape în totalitate automatizate în 2026, bazându-se pe camere inteligente de monitorizare care scanează numerele de înmatriculare în timp real și emit sancțiuni fără nicio marjă de toleranță. Se recomandă achiziționarea vinietelor exclusiv online, de pe site-urile oficiale ale companiilor naționale de drumuri, pentru a evita platformele intermediare care percep comisioane nejustificate sau taxe umflate.