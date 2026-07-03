Harta radareor din Europa: În ce țări riști cele mai mari amenzi dacă depășești viteza

Scris de Iulian Budusan Publicat: 3 iul. 2026, 16:11

O simplă neatenție la trecerea frontierei îți poate transforma concediul într-un coșmar financiar, cu amenzi care ating și 800 de euro. Cum Europa este împărțită între țări care cer rovinietă obligatorie, state care taxează fiecare kilometru la barieră și regiuni cu autostrăzi gratuite, verificarea regulilor rutiere înainte de plecare este singura metodă sigură de a evita sancțiunile drastice.

Distribuie articolul