Ideea elvețiană care cucerește lumea: Cum pot șinele de tren să producă energie și de ce tot mai multe țări adoptă soluția

Goana globală după energie curată rearanjează prioritățile economice. Presate de criza climatică, companiile și guvernele renunță la tiparele clasice și pariază pe tehnologii disruptive pentru a transforma infrastructura cotidiană în surse regenerabile de producție și stocare.
Energia solară rămâne una dintre cele mai populare și avansate soluții în tranziția globală către resurse curate, stimulând inginerii să găsească noi spații pentru captarea luminii. Deși principiul tehnologic se bazează pe clasicele panouri fotovoltaice, amplasarea lor a evoluat spectaculos, notează publicația ElEconomista. Dincolo de parcurile solare uriașe sau de sistemele montate pe acoperișurile caselor, o inovație testată recent în Elveția deschide drumul către o suprafață complet neexploatată: rețeaua feroviară.
Startup-ul elvețian Sun-Ways a implementat un proiect-pilot pe un tronson de 100 de metri al căii ferate din localitatea Buttes. Bilanțul, după un an de funcționare, este remarcabil: peste 11.000 de trenuri au rulat deasupra instalației fără să înregistreze niciun incident, validând astfel viabilitatea tehnologiei.
Soluția salvatoare pentru criza de spațiu
Marea miză a acestui sistem constă în rezolvarea unei probleme cronice a energiei verzi: amprenta teritorială uriașă. Pe măsură ce fermele solare se extind, ele intră inevitabil în conflict cu terenurile agricole, zonele forestiere sau rezervațiile protejate.
Prin montarea panourilor fotovoltaice direct între șinele de tren, tehnologia elvețiană valorifică o infrastructură industrială deja existentă. Acest lucru permite generarea de electricitate la scară largă fără a sacrifica niciun hectar de natură sau de teren arabil.
Trenurile care își curăță singure panourile
Faza de testare a demontat și două dintre cele mai mari temeri ale scepticilor: întreținerea echipamentelor și siguranța traficului feroviar.
În primul rând, s-a demonstrat că panourile nu necesită operațiuni complexe de spălare, deoarece suflul aerodinamizat creat de trenurile aflate în mișcare îndepărtează natural praful și resturile acumulate. În al doilea rând, suspiciunile legate de reflexiile de lumină care i-ar fi putut orbi pe mecanicii de locomotivă s-au dovedit infondate, sistemul rulând în deplină siguranță pe parcursul celor 12 luni de monitorizare.
O tehnologie modulară gata de export global
Un alt atu major al sistemului gândit de Sun-Ways este flexibilitatea sa. Elementele fotovoltaice sunt concepute pentru a fi montate și demontate rapid, facilitate esențială atunci când tronsoanele respective de cale ferată intră în lucrări periodice de revizie sau reparații.
Succesul experimentului elvețian a atras imediat atenția comunității internaționale. Tehnologia prinde deja un avans serios pe piață, iar state precum Franța, Italia, Coreea de Sud și Indonezia au demarat studii tehnice pentru a implementa acest model inovator pe propriile rețele feroviare.