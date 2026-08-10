Columbia, zguduită de un cutremur de 7,4 grade. Oamenii au fugit din case și au ieșit în stradă

Un seism produs în cursul dimineții de luni a fost resimțit la Bogota, capitala Columbiei, dar și în zone de la granița cu Venezuela, potrivit unor martori Reuters.
Serviciul geologic din Columbia a raportat că epicentrul seismului se află în provincia Choco, pe coasta Pacificului.
'Unitatea Națională pentru Managementul Situațiilor de Risc (UNGRD) a anunțat că un seism cu magnitudinea 6,6 s-a produs la ora 7:34 luni, 10 august, la o adâncime de 79 de kilometri. Epicentrul seismului a fost localizat în apropierea San Jose del Palmar, Choco'', a scris UNGRD pe platforma X, adăugând că se află în legătură cu autoritățile locale pentru a vedea care sunt potențialele pagube.
Cutremurul a fost resimțit în mai multe orașe din Columbia, iar în unele zone autoritățile au dispus evacuări preventive. Guvernatoarea regiunii Chocó, Nubia Carolina Córdoba Curi, a anunțat că în capitala regională Quibdó „sunt persoane rănite și clădiri grav avariate”, exprimându-și totodată îngrijorarea cu privire la posibilitatea producerii unor replici.
Și în capitala Bogotá seismul a fost resimțit puternic. Alarmele au sunat, iar oamenii din mai multe clădiri au ieșit pe străzi, ca măsură de precauție. Primarul Bogotá, Carlos Galán, a transmis pe X că, la acel moment, „nu există informații despre persoane rănite sau pagube structurale, ci doar despre câteva fisuri în clădiri”.
Aplicațiile au anunțat o altă magnituine
Aplicațiile de specialitate au indicat o magnitudine de 7,1 grade pe scara Richter. Potrivit datelor afișate în momentul producerii cutremurului, seismul s-a produs la ora 12:34:27 UTC, respectiv 07:34:27, ora locală.
Epicentrul a fost localizat la coordonatele 4.8801 N | 76.1408 W, în apropierea orașelor Cartago și Ansermanuevo. Aplicația indică faptul că seismul s-a produs la 29 de kilometri WNW de Cartago și la 19 kilometri WNW de Ansermanuevo, în Columbia.
De asemenea, unele aplicații au arătat o magnitudine e 7,1