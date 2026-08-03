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Extern· 1 min citire
Misiunile pompierilor români în Grecia continuă. Incendiu de vegetație din regiunea Attica -VIDEO
FOTO: IGSU/Facebook
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a anunțat că, luni după-amiază, pompierii români aflați în Grecia au fost solicitați de autoritățile elene să intervină pentru stingerea unui incendiu de vegetație și fond forestier izbucnit în zona localității Megara, din regiunea Attica.
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