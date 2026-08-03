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Misiunile pompierilor români în Grecia continuă. Incendiu de vegetație din regiunea Attica -VIDEO

FOTO: IGSU/Facebook

FOTO: IGSU/Facebook

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 aug. 2026, 18:40

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a anunțat că, luni după-amiază, pompierii români aflați în Grecia au fost solicitați de autoritățile elene să intervină pentru stingerea unui incendiu de vegetație și fond forestier izbucnit în zona localității Megara, din regiunea Attica.

26 de pompieri români se luptă cu flăcările din Attica

Spre locația indicată au plecat 26 de pompieri, cu două autospeciale de stingere cu capacitatea de 3.000 litri, o autospecială de stingere cu capacitatea de 5.000 litri, o autospecială de stingere cu capacitatea de 10.000 litri, cisterna de 30.000 litri și o autospecială de primă intervenție și comandă, a informat IGSU într-un comunicat de presă.

Prioritatea misiunii: limitarea incendiului și protejarea comunităților

Conform sursei citate, pompierii români vor derula acțiuni specifice pentru limitarea și lichidarea incendiului, precum și pentru protejarea comunităților, locuințelor și a celorlalte bunuri expuse riscului.

Deplasarea se desfășoară sub coordonarea autorităților elene, urmând ca la sosirea în zona de intervenție echipajele operative și mijloacele de mobilitate să fie integrate în dispozitivul operațional constituit pentru gestionarea incendiului.

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