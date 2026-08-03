Misiunile pompierilor români în Grecia continuă. Incendiu de vegetație din regiunea Attica -VIDEO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 aug. 2026, 18:40

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a anunțat că, luni după-amiază, pompierii români aflați în Grecia au fost solicitați de autoritățile elene să intervină pentru stingerea unui incendiu de vegetație și fond forestier izbucnit în zona localității Megara, din regiunea Attica.

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