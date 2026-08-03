Cutremur cu magnitudinea de 5,6, produs în apropierea oraşului egiptean Suez. Autorităţile au activat planul de urgenţă

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 aug. 2026, 10:21

Un seism cu magnitudinea de 5,6 s-a produs luni, puţin după ora 3:00, ora locală (00:00 GMT), la aproximativ 38 de kilometri nord de oraşul egiptean Suez, a anunţat Institutul Naţional de Cercetare în Astronomie şi Astrofizică.

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