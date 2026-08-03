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Cutremur cu magnitudinea de 5,6, produs în apropierea oraşului egiptean Suez. Autorităţile au activat planul de urgenţă

Cutremur

Cutremur

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 aug. 2026, 10:21

Un seism cu magnitudinea de 5,6 s-a produs luni, puţin după ora 3:00, ora locală (00:00 GMT), la aproximativ 38 de kilometri nord de oraşul egiptean Suez, a anunţat Institutul Naţional de Cercetare în Astronomie şi Astrofizică.

Institutul a precizat că, până în prezent, nu au fost semnalate victime sau pagube materiale în urma cutremurului.

Semiluna Roşie egipteană a activat planul de răspuns pentru situaţii de urgenţă în guvernoratele în care a fost resimţită mişcarea seismică. Organizaţia le-a recomandat locuitorilor să evite clădirile care prezintă indicii de avarii structurale şi să urmărească doar informările oficiale, în timp ce autorităţile continuă evaluarea situaţiei.

Centrul de Cercetare în Domeniul Geoştiinţelor din Germania (GFZ) a estimat magnitudinea cutremurului la 5,4 şi a transmis că seismul s-a produs la o adâncime de circa 10 kilometri.

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