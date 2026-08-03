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Extern· 1 min citire
Accident grav în Italia, la granița dintre Lazio și Umbria: cel puțin șase morți și 34 de răniți după impactul dintre o rulotă și un autobuz - FOTO
Accident grav în Italia
Cel puțin șase persoane au murit, iar alte câteva zeci au fost rănite după ce o rulotă și un autobuz turistic s-au ciocnit frontal în centrul Italiei, la limita dintre regiunile Lazio și Umbria. În accident au fost implicate și alte trei mașini, dintre care una s-a răsturnat.
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