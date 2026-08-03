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Accident grav în Italia, la granița dintre Lazio și Umbria: cel puțin șase morți și 34 de răniți după impactul dintre o rulotă și un autobuz - FOTO

Accident grav în Italia

Accident grav în Italia

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 aug. 2026, 09:37

Cel puțin șase persoane au murit, iar alte câteva zeci au fost rănite după ce o rulotă și un autobuz turistic s-au ciocnit frontal în centrul Italiei, la limita dintre regiunile Lazio și Umbria. În accident au fost implicate și alte trei mașini, dintre care una s-a răsturnat.

Bilanțurile provizorii privind numărul răniților diferă. Primele informații indică 34 de persoane rănite, în timp ce alte date vorbesc despre 27 de victime care au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Rulota ar fi intrat pe contrasens

Potrivit primelor constatări, rulota ar fi pătruns pe sensul opus de mers și ar fi lovit frontal autobuzul. Vehiculul transporta turiști către o cascadă cunoscută din zonă. În urma impactului au murit șoferul autobuzului și colegul său, doi dintre pasageri și două persoane aflate în rulotă. Patru dintre răniți se află în stare critică. Aceștia au fost preluați de elicoptere și transportați de urgență la Spitalul Gemelli din Roma și la spitalul din Terni. Autoritățile au precizat că printre victime nu se află cetățeni români.

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