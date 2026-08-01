Interceptări-bombă în dosarul de corupție de la Uzina Mecanică București. Discuții deschise despre șpăgi, întâlniri și influență

Publicat 1 aug. 2026, 17:38 Actualizat 1 aug. 2026, 17:39 Sursă Realitatea PLUS

Apar interceptări-bombă în dosarul de corupție de la Uzina Mecanică București. Potrivit anchetatorilor, directorii și omul de afaceri cercetat discutau deschis despre șpăgi, întâlniri și influență. Iar una dintre tranzacții ar fi fost amânată deoarece directorul a fost invitat în cadrul unui eveniment organizat la Palatul Cotroceni.

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