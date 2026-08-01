Realitatea.NET
Social· 2 min citire

Interceptări-bombă în dosarul de corupție de la Uzina Mecanică București. Discuții deschise despre șpăgi, întâlniri și influență

Cum se discuta deschis despre șpăgi, întâlniri și influență

Cum se discuta deschis despre șpăgi, întâlniri și influență

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat1 aug. 2026, 17:38
Actualizat1 aug. 2026, 17:39
SursăRealitatea PLUS

Apar interceptări-bombă în dosarul de corupție de la Uzina Mecanică București. Potrivit anchetatorilor, directorii și omul de afaceri cercetat discutau deschis despre șpăgi, întâlniri și influență. Iar una dintre tranzacții ar fi fost amânată deoarece directorul a fost invitat în cadrul unui eveniment organizat la Palatul Cotroceni.

Într-una dintre convorbiri, omul de afaceri cercetat stabilește o întâlnire pentru a da șpaga. Omul de afaceri Marian Voinea se vede cu trimisul permanent al directorului Mihai Rafiu și îi propune să completeze diferența de la el, de 1.000 de lei, însă subalternul refuză spunând că nu dispune de o asemenea sumă și îi comunică faptul că Rafiu Mihai nu este disponibil în ziua următoare, pentru că este invitat la un eveniment la Cotroceni.

VOINEA MARIAN: O mie, mă.
SUBALTERN: N-am. Ca să vezi dovadă.
VOINEA MARIAN: Te duci (neinteligibil) acasă.
SUBALTERN: Mă duc cu el mâine.
VOINEA MARIAN: Unde?
SUBALTERN: Păi, mâine se duce la Nicușor Dan, că e Ziua Europei.
VOINEA MARIAN: Unde?
SUBALTERN: La Cotroceni.
VOINEA MARIAN: Păi și ce? Vii încoace.
SUBALTERN: Dacă mă duc cu el?
VOINEA MARIAN: Păi și stai acolo cu el?
SUBALTERN: Păi, nu știu de ce...
VOINEA MARIAN: Intri și tu?
SUBALTERN: Păi, da, mi-a dat numărul să intru acolo...
VOINEA MARIAN: Băi, ești nebun, intri la Cotroceni?!
SUBALTERN: Îhî! N-am ce să fac.
sursa: rechizitoriu DNA

Potrivit procurorilor, aceste discuții fac parte din probele care susțin acuzația că directorii celor două uzine ar fi primit bani de la omul de afaceri în schimbul atribuirii unor contracte.

Anchetatorii susțin că directorul Uzinei Mecanice București ar fi primit aproximativ 48.000 de lei în 12 tranșe, iar directorul Uzinei Mecanice Plopeni aproape 26.000 de lei. La percheziții, procurorii au găsit aproximativ 500.000 de euro în numerar la domiciliul unuia dintre directorii cercetați.

Cei trei au fost plasați în arest la domiciliu. 

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

spagaDNAuzina mecanica bucuresti

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe