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Interceptări-bombă în dosarul de corupție de la Uzina Mecanică București. Discuții deschise despre șpăgi, întâlniri și influență
Cum se discuta deschis despre șpăgi, întâlniri și influență
Publicat1 aug. 2026, 17:38
Actualizat1 aug. 2026, 17:39
SursăRealitatea PLUS
Apar interceptări-bombă în dosarul de corupție de la Uzina Mecanică București. Potrivit anchetatorilor, directorii și omul de afaceri cercetat discutau deschis despre șpăgi, întâlniri și influență. Iar una dintre tranzacții ar fi fost amânată deoarece directorul a fost invitat în cadrul unui eveniment organizat la Palatul Cotroceni.
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