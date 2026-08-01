Criză totală în țara vecină. Metroul încetinește, iluminatul public se suspendă, iar bugetarii sunt trimiși să lucreze de acasă

Publicat 1 aug. 2026, 16:51 Sursă telex.hu

Guvernul de la Budapesta a anunțat un pachet de măsuri excepționale pentru reducerea consumului de energie, după ce centrala nucleară de la Paks și-a diminuat drastic producția. Premierul Peter Magyar avertizează că situația s-ar putea agrava în zilele următoare, existând posibilitatea ca instalația să fie oprită complet pe parcursul weekendului.

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