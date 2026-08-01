Criză totală în țara vecină. Metroul încetinește, iluminatul public se suspendă, iar bugetarii sunt trimiși să lucreze de acasă

Guvernul de la Budapesta a anunțat un pachet de măsuri excepționale pentru reducerea consumului de energie, după ce centrala nucleară de la Paks și-a diminuat drastic producția. Premierul Peter Magyar avertizează că situația s-ar putea agrava în zilele următoare, existând posibilitatea ca instalația să fie oprită complet pe parcursul weekendului.
În prezent, centrala produce doar 480 MW, mult sub nivelul obișnuit de aproximativ 2.000 MW. Deși marii consumatori au început să reducă voluntar consumul de energie, autoritățile spun că acest lucru nu este suficient pentru a compensa pierderea de capacitate, potrivit telex.hu.
Guvernul pregătește restricții pentru consumatori și extinde telemunca
În fața acestei crize, Executivul ungar solicită marilor consumatori să reducă și mai mult utilizarea energiei electrice. Peter Magyar a anunțat că, dacă va fi nevoie, Guvernul va introduce întreruperi temporare ale alimentării cu energie pentru anumiți consumatori.
Limitarea consumului pentru populație rămâne, deocamdată, o soluție de ultimă instanță și va fi aplicată doar dacă situația o va impune.
Printre măsurile deja decise se numără suspendarea circulației trenurilor de marfă între orele 17:00 și 22:00, în fiecare zi, începând de luni. În același timp, angajații din administrația publică vor lucra de acasă acolo unde activitatea permite acest lucru, iar autoritățile recomandă companiilor private să adopte aceeași soluție.
Totodată, iluminatul exterior al tuturor instituțiilor publice va fi oprit, iar populația este îndemnată să utilizeze apa doar în cantitățile strict necesare.
Guvernul dezminte zvonurile privind Dunărea
Autoritățile de la Budapesta au respins informațiile apărute în spațiul public potrivit cărora scăderea debitului Dunării ar fi fost provocată de lucrări efectuate pe fluviu sau de reținerea apei în statele aflate în amonte.
Într-un comunicat publicat sâmbătă, Direcția Generală Națională pentru Managementul Apelor din Ungaria atrage atenția că în ultimele zile au circulat numeroase informații false care pot induce populația în eroare.
Printre acestea se numără afirmațiile potrivit cărora Austria sau Slovacia ar reține apa Dunării sau că lipsa apei din Ungaria ar fi rezultatul unei administrări defectuoase.
„În realitate, Dunărea este un curs de apă internațional, astfel încât niciun stat nu poate dispune în mod nelimitat de resursele sale de apă. Utilizarea resurselor de apă ale Dunării este reglementată pe mai multe niveluri: prin convenții internaționale, legislația Uniunii Europene, acorduri bilaterale între state și reglementările naționale privind gospodărirea apelor”, se arată în comunicat.
Autoritatea explică faptul că Dunărea funcționează în prezent în regim de „funcționare în fir de apă” (run-of-river), ceea ce înseamnă că apa care intră pe un sector al fluviului este evacuată aproape integral către aval.
În același timp, oficialii precizează că debitul natural al Dunării este în prezent mai scăzut decât toate valorile înregistrate anterior.
Potrivit explicațiilor oferite, barajele și hidrocentralele pot doar să reducă temporar variațiile de debit și să stocheze pentru perioade scurte anumite volume de apă, fără posibilitatea de a reține pe termen lung întregul debit al fluviului.
Autoritățile mai subliniază că, deși Austria dispune de 12 baraje de acumulare, acestea oferă doar soluții temporare. În schimb, pe sectorul ungar al Dunării nu există sisteme care să permită acumularea unor cantități importante de apă în perioadele cu debite ridicate, astfel că evoluția fluviului depinde direct de debitul natural.
Metroul și tramvaiele vor circula mai încet
Primăria Budapestei a anunțat noi măsuri pentru reducerea consumului de energie în transportul public.
Astfel, metrourile și tramvaiele vor circula cu viteză redusă, autoritățile estimând că această măsură va genera economii de aproximativ 15 MWh de energie în fiecare zi.
În plus, troleibuzele electrice vor fi înlocuite temporar cu autobuze alimentate cu motorină.
Canicula pune și mai multă presiune pe sistemul energetic
Autoritățile avertizează că situația s-ar putea complica la mijlocul săptămânii viitoare, când există posibilitatea opririi complete a producției de energie la centrala nucleară de la Paks, un scenariu fără precedent pentru Ungaria.
Peter Magyar a declarat că nu există niciun risc nuclear, însă a avertizat că efectele crizei energetice s-ar putea resimți timp de mai multe săptămâni.
Pe fondul valului de căldură, consumul de energie continuă să crească. Vineri, la Budapesta, termometrele au indicat 39,4 grade Celsius, cea mai ridicată temperatură înregistrată în ultimul secol. Pentru sâmbătă sunt prognozate maxime de 39-40 de grade în unele zone ale țării.
Autoritățile au avertizat și asupra creșterii concentrației de ozon la nivelul solului, fenomen favorizat de radiația solară intensă și care poate provoca probleme respiratorii, în special persoanelor sensibile.
Totodată, pentru județele ungare aflate la granița cu Arad și Timiș a fost emis cod roșu de caniculă, în timp ce regiunile învecinate județelor Bihor și Satu Mare se află sub cod portocaliu.